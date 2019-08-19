Son Dakika Haberleri: Kudankulam NGS'nin 3. ünite reaktörünün ana ekipmanı inşaat alanına ulaştı
Son Dakika Ekonomi Haber

Kudankulam NGS'nin 3. ünite reaktörünün ana ekipmanı inşaat alanına ulaştı

51 dakika önce

Hindistan'da bulunan Kudankulam Nükleer Güç Santrali'nin 3. ünitesinin reaktörüne ait ana ekipman 7 Ağustos'ta tedarik edildi.

Kudankulam NGS'nin 3. ünite reaktörünün ana ekipmanı inşaat alanına ulaştı, System.String[]
Hindistan'da bulunan Kudankulam Nükleer Güç Santrali'nin 3. ünitesinin reaktörüne ait ana ekipman 7 Ağustos'ta tedarik edildi.

Rosatom'un mühendislik bölümü olan ASE EC A.Ş.'nin Hindistan Projeleri Başkan Yardımcısı Andrey Lebedev yaptığı açıklamada, reaktör çukuru kurulumu kırmızı hattında yer alan tüm ana ekipmanın tedariğinin yapıldığını belirtti.

Yapılan sevkiyatta, montaja hazır şekilde kor tutucu ekipmanı, reaktör çukurunun gömülü parçaları, kuru koruma, silindirik türbin muhafazası/varil için ısı yalıtımı, kiriş çelik kolonu ve reaktör tankı yer alıyor. Bir adet itme kirişi ve nötron akısı izleme odalarında kullanılan aletlerin sevkiyatının ise bir sonraki kargoyla gelmesi bekleniyor.

Andrey Lebedev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Projenin kritik ayağı olan reaktör inşasının kesintisiz ve devamlı işletimini sağlayan 4 adet buhar jeneratörü, 1 adet basınçlandırıcı, ana soğutma suyu boru kanalı ve 1 adet gaz vericinin daha önce sevkiyatının yapıldığı göz önünde bulundurulacak olursa, ASE A.Ş.'nin 3. güç ünitesi emniyet ekipmanları tedariğini neredeyse tamamladığını söyleyebilirim" dedi.

Kudankulam NGS hakkında

Kudankulam NGS, 20 Kasım 1988 yılında Rusya-Hindistan arasında imzalanmış antlaşma, 21 Haziran 1998 tarihli antlaşma ekleri ve 8 Aralık 2008 tarihinden itibaren geçerli antlaşmalar kapsamında Hindistan'da Tamil Nadu'da inşa ediliyor. Ana müteahhit Atomstroyexport A.Ş., Genel Tasarımcı Atomenergoproekt A.Ş.'dir. Müşteri Hindistan Nükleer Güç LTD Şirketi'dir (NPCIL). Ekim 2013'de Kundakulam NGS'nin 1'inci ünitesi güney güç şebekisine bağlandı. Ağustos 2016'da Kundakulam NGS'nin 2'inci ünitesi de şebekeye bağlandı. Kundakulam NGS'nin 3 ve 4'üncü ünitelerinin yapımı hala devam ediyor. Ünite 5 ve 6'nın inşasına ilişkin sözleşmeler imzalandı ve hazırlık işlemleri devam ediyor. - MERSİN
Ankara Ticaret Odası, Hindistan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FİSKOBİRLİK, 25 kuruş fazla fiyatla fındık alımına başladı
Meteoroloji, İmamoğlu'nun sel felaketiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi Günlük burç yorumları 19 Ağustos 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Serdar Ortaç, boşandığı eşi Chloe Loughnan evden ayrılırken yolcu etmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 13:40:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kudankulam NGS'nin 3. ünite reaktörünün ana ekipmanı inşaat alanına ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]