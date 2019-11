Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, " Erzurum'a gelen misafirlerimizin söylediği gibi Palandöken Dağı'nda otel kapasitemiz yetersiz. Bu kapasiteyi artırmak için özel sektöre yönelik dağ oteli fizibilitesi hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde, basın mensuplarıyla bir araya gelen Demirdöğen, sorumluluk alanları olan Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta son iki yılda verilen mali ve teknik destekler ile projeler hakkında bilgi verdi.

Osman Demirdöğen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, bölgenin gelişebilecek potansiyelleri ve bunlarla ilgili yapılabilecek faaliyetlerin belirlenmesi konusunda bilgi istendiğini söyledi.

Önümüzdeki yıl için 3 önemli başlık belirlediklerini ifade eden Demirdöğen, "Bu doğrultuda 'Turizmin geliştirilmesi sonuç odaklı programı'nı birinci başlık olarak belirledik. Turizm sektörünü bölge kalkınmasının itici gücü haline getirmeye çalışıyoruz. Özel amacımız da turizm sektörünün potansiyelini ortaya çıkarmak ve sektörün ticarileşmesini sağlayarak elde edilecek geliri artırmak." diye konuştu.

Demirdöğen, ayrıca et ve süt ürünleri ile tabii kaynaklar konularındaki potansiyellerin ortaya çıkarılmasının, bu programlar kapsamında iki başlık altında ele alınacağını belirterek, "Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta 'et ve süt sektörünün geliştirilmesi sonuç odaklı programı'nı ikinci başlık olarak belirledik. Bölgenin ortak potansiyeli et ve süt sektörü. Genel amacımız bölgede et ve süt sektöründen elde edilen gelir ile katma değerin artmasına katkı sağlamak. Üçüncü programımız da 'tabii kaynakların değerlendirilmesi sonuç odaklı programı' olacak. Özellikle bölgede termali esas alıyoruz ama diğer tabii kaynakları da araştırmak için destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kış turizmi bakımından önemli bir yer olan Erzurum'da, konaklama imkanlarının artırılmasına yönelik fizibilite çalışması yapacaklarını anlatan Demirdöğen, şunları kaydetti:

"Erzurum'a gelen misafirlerimizin söylediği gibi Palandöken Dağı'nda otel kapasitemiz yetersiz. Kapasiteyi artırmak için özel sektöre yönelik 'dağ oteli' fizibilitesi hazırlamaya çalışıyoruz. Sonra da yatırımcıları davet edip sunum yapacağız ya da gidip bu fizibiliteyi onlarla paylaşacağız. Yoğun dönemde dağ otellerinin fiyatlarının yükselmesi, Erzurum açısından bir tehlike gibi görünüyor. 'Erzurum pahalı' şeklinde imaj oluşursa yerli ve yabancı turist gelişinde sıkıntı yaşanabilir. Bu fiyatların da belli bir limite çekilebilmesi için dağ otellerinin sayısının artması gerekiyor. İleriye dönük kış potansiyeli olan bölge, 2 veya 3 otel ile değil, belki de 10 otelle dünya çapında merkez haline gelebilir."