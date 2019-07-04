Kudlow: Çin ile müzakereler önümüzdeki hafta yeniden başlayacak
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Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow, ABD ve Çin'den üst düzey temsilcilerin ticaret savaşını çözüme kavuşturmak için gelecek hafta müzakerelere yeniden başlamaya hazırlandıklarını açıkladı.
Beyaz Saray
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:22 Kaynak: DHA
Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow, ABD ve Çin'den üst düzey temsilcilerin ticaret savaşını çözüme kavuşturmak için gelecek hafta müzakerelere yeniden başlamaya hazırlandıklarını açıkladı.
CNBC'nin haberine göre, Kudlow gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu müzakereler önümüzdeki hafta ciddiyetle devam edecek" dedi. Görüşmelerde, ABD tarafındaki üst düzey müzakereciler ABD'yi Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin
, Çin'i de Başbakan Yardımcısı
Liu He temsil ediyor.
Görüşmelerin başlamasının zamanlamasına ilişkin bilgi vermeyen Kudlow, "Tam olarak ne zaman bilmiyorum. Telefonda görüşüyorlar. Gelecek hafta telefonda görüşecekler ve yüz yüze görüşmeler yapacaklar" dedi.
Açıklamasında Çin mallarına ek tarife konusuna da değinen Kudlow, halen 250 milyar dolarlık Çin malına uygulanan yüzde 25 gümrük tarifelerinin müzakeler sonuçlanana kadar kaldırılmayacağının da altını çizdi.
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