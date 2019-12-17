Kudlow: Çin ile ticaret anlaşması "kesinlikle" tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kudlow: Çin ile ticaret anlaşması 'kesinlikle' tamamlandı - Son Dakika Ekonomi

Kudlow: Çin ile ticaret anlaşması "kesinlikle" tamamlandı

7 saat önce

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Çin ile ticaret anlaşmasının birinci aşamasının "kesinlikle tamamlandığını" vurguladı.

Kudlow: Çin ile ticaret anlaşması

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Çin ile ticaret anlaşmasının birinci aşamasının "kesinlikle tamamlandığını" vurguladı.

Fox News'a konuşan Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kudlow, "Çin ile ticaret anlaşması yapıldı, anlaşma tamamlandı. Anlaşma kesinlikle tamamlandı" diye konuştu.

Kudlow, Pekin ile Washington arasındaki faz bir ticaret anlaşmasının "kesinlikle tamamlandığı"nı yineleyerek, "Varılan anlaşma bizim Çin'e ihrcatımızı ikiye katlayacak" dedi.

Kudlow, anlaşmanın Ocak ayının ilk haftasında imzalanıp imzalanmayacağın sorulduğu Kudlow, "Umudumuz bu yönde. Tercümeler üzerinde çalışılıyor ve bunun faiz bir anlaşmanın nihai şeklinde herhangi bir değişiklik yanatmasını beklemiyorum" dedi.

ABD ve Çİn arasında iki yıldan uzun süredir süren görüşmelerin ardından, geçen Cuma günü, bir uzlaşma sağlandığı, Çin'in ABD'den tarım, sanayi ve enerji ürünleri alımlarını yaklaşık 200 milyar dolar düzeyine yükseltmesi karşılığında ABD'nin Çin kökenli ürünlere uyguladığı gümrük vergisi oranlarını düşüreceği açıklanmıştı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Saray, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversiteyi terk etti, dev bir oyuncak imparatorluğunun sahibi oldu
Çin'de Mesut Özil sansürü sürüyor! İyice abarttılar Doğu Akdeniz'de 4 katrilyon doğal gaz rezervi tespit edildi Çin'de sahibinin araca bıraktığı köpek, otomobilin havuza uçmasına sebep oldu

Son Dakika Haberleri
19:34 Samsung'dan Google açıklaması - Son Dakika Ekonomi
19:26 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
19:16 Samsung'tan Türkiye açıklaması geldi - Son Dakika Ekonomi
19:11 Beyaz eşya devi Whirlpool, İngiltere'de 500 bin çamaşır makinesini geri çağırdı - Son Dakika Ekonomi
18:48 Hazine euro cinsi sabit kuponlu DİBS ihracı yapacak - Son Dakika Ekonomi
18:31 Hakimleri görevden almanın önünü açan yasa tasarısı Polonya'yı karıştırdı! AB'den ayrılabilir - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:46:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kudlow: Çin ile ticaret anlaşması "kesinlikle" tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]