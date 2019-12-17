Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Çin ile ticaret anlaşmasının birinci aşamasının "kesinlikle tamamlandığını" vurguladı.

Fox News'a konuşan Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kudlow, "Çin ile ticaret anlaşması yapıldı, anlaşma tamamlandı. Anlaşma kesinlikle tamamlandı" diye konuştu.

Kudlow, Pekin ile Washington arasındaki faz bir ticaret anlaşmasının "kesinlikle tamamlandığı"nı yineleyerek, "Varılan anlaşma bizim Çin'e ihrcatımızı ikiye katlayacak" dedi.

Kudlow, anlaşmanın Ocak ayının ilk haftasında imzalanıp imzalanmayacağın sorulduğu Kudlow, "Umudumuz bu yönde. Tercümeler üzerinde çalışılıyor ve bunun faiz bir anlaşmanın nihai şeklinde herhangi bir değişiklik yanatmasını beklemiyorum" dedi.

ABD ve Çİn arasında iki yıldan uzun süredir süren görüşmelerin ardından, geçen Cuma günü, bir uzlaşma sağlandığı, Çin'in ABD'den tarım, sanayi ve enerji ürünleri alımlarını yaklaşık 200 milyar dolar düzeyine yükseltmesi karşılığında ABD'nin Çin kökenli ürünlere uyguladığı gümrük vergisi oranlarını düşüreceği açıklanmıştı.