Son Dakika Haberleri: Kudlow: çin şirketlerinin abd borsalarından çıkarılmaları masada değil
Son Dakika Ekonomi Kudlow: çin şirketlerinin abd borsalarından çıkarılmaları masada değil

Kudlow: çin şirketlerinin abd borsalarından çıkarılmaları masada değil

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD borsalarında işlem gören Çin şirketlerinin kottan çıkarılmalarının gündemde olmadığını açıkladı.

Kudlow: çin şirketlerinin abd borsalarından çıkarılmaları masada değil, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD borsalarında işlem gören Çin şirketlerinin kottan çıkarılmalarının gündemde olmadığını açıkladı.

Kudlow yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Amerikalı yatırımcıların Çin'de korunması üzerinde çalışmaya başladığını, ancak ABD borsalarında işlem gören Çinli şirketlerin kottan çıkarılmalarına ilişkin bir karar olmadığını söyledi.

"Çinli şirketlerin kottan çıkarılması masada değil. Bu iddiaların nereden geldiğini bilmiyorum" diye konuşan Kudlow, "Biz şu anda Amerikalı yatırımcıların Çin'de korunması üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Kudlow, bir çalışma grubunun şeffaflık ve bir dizi yasaya uyum konusunu değerlendirmekte olduğunu da belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:29 Kaynak: DHA
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