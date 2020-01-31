Kudlow: Coronavirüsün ABD ekonomisine çok az etkisi olacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kudlow: Coronavirüsün ABD ekonomisine çok az etkisi olacak - Son Dakika Ekonomi

Kudlow: Coronavirüsün ABD ekonomisine çok az etkisi olacak

7 saat önce

Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow, Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan coronavirüs salgınının ABD ekonomisine "çok az etkisi" olacağını söyledi.

Kudlow: Coronavirüsün ABD ekonomisine çok az etkisi olacak, System.String[]

Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow, Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan coronavirüs salgınının ABD ekonomisine "çok az etkisi" olacağını söyledi.

Fox Business Network'ün sorularını yanıtlayan Kudlow, coronavirüs salgını konusunda Beyaz Saray'da düzenli toplantılar yapldığına dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı toplantılarda salgının ABD ile Çin arasındaki ticarete ve istihdama etkisinin gündeme gelmediğini de vurgulayan Kudlow, "Bu Çin'in salgını" dedi.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Sekreteri Alex Azar'ın Ülke'nin en iyi uzmanlarını Çin hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte çalışmaları için Çin'e gönderdiğine işaret eden Kudlow, "Bunu yapmaktah mutluyuz.. Yapabileceğimiz her şekilde yardım etmek istiyoruz. kamu sağlığı konuları ile nasıl başa çıkılacağını bilen pek çok akıllı insanımız var" dedi.

Aynı TV programına konuşan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise, coronavirüs salgınının ABD ekonomisi üzerinde pozitif bir etki yapabileceğini savundu ve ekledi: "Çok kötü bir hastalık üzerinden bir zafer turu konuşması yapmak istemiyorum. Ancak, bu salgın işletmemere tedarik zincirlerini gözden geçirirken başka şeyleri de düşünmelerini anlatacak."


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Saray, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
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