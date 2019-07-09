Son Dakika Haberleri: Kudlow: Fed istihdam yerine fiyat göstergelerini takip etmeli
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Kudlow: Fed istihdam yerine fiyat göstergelerini takip etmeli

1 saat önce

Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow, işsizlikte görülen düşüşün enflasyona sebep olmadığını belirtti ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) istihdam göstergeleri yerine fiyat göstergelerini takip etmesi gerektiğini söyledi.

Kudlow: Fed istihdam yerine fiyat göstergelerini takip etmeli, System.String[]
Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow, işsizlikte görülen düşüşün enflasyona sebep olmadığını belirtti ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) istihdam göstergeleri yerine fiyat göstergelerini takip etmesi gerektiğini söyledi.
Fed'in bağımsızlığına saygılı olduğunu belirten Kudlow, mallarda fiyatların yükseldiğini ve 2018 yılının Aralık ayında yapılan 25 baz puanlık artışın, gereksiz olduğunu ve geri döndürülmesi gerektiğini söyledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:07 Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Beyaz Saray, Fed, Ekonomi
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