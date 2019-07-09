Kudlow: Fed istihdam yerine fiyat göstergelerini takip etmeli
1 saat önce
Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow, işsizlikte görülen düşüşün enflasyona sebep olmadığını belirtti ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) istihdam göstergeleri yerine fiyat göstergelerini takip etmesi gerektiğini söyledi.
Beyaz Saray Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:07 Kaynak: DHA
Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow, işsizlikte görülen düşüşün enflasyona sebep olmadığını belirtti ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed
) istihdam göstergeleri yerine fiyat göstergelerini takip etmesi gerektiğini söyledi.
Fed'in bağımsızlığına saygılı olduğunu belirten Kudlow, mallarda fiyatların yükseldiğini ve 2018 yılının Aralık
ayında yapılan 25 baz puanlık artışın, gereksiz olduğunu ve geri döndürülmesi gerektiğini söyledi.
- İstanbul
Devlet Bahçeli, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'nda Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak Kemal Kılıçdaroğlu: İlk toplantıda faizi sıfırlayın, 'Erdoğan ekonomi tarihine girsin' diye kampanya yapacağım