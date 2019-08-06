Son Dakika Haberleri: Kudlow: Trump ABD ekonomisini yeniden inşa ediyor
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Kudlow: Trump ABD ekonomisini yeniden inşa ediyor

30 dakika önce

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir "dönüştürücü" olduğunu ve "ABD ekonomisini yeniden inşa ettiğini" söyledi.

Kudlow: Trump ABD ekonomisini yeniden inşa ediyor, System.String[]
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald  Trump'ın bir "dönüştürücü" olduğunu ve "ABD ekonomisini yeniden inşa ettiğini" söyledi.
Kudlow, ABDli müzakerecilerin görüşmelere açık olduğunu, Çin tarafından da bir adım atılması gerktiğini söyledi; ancak, görüşmelerde ABD'nin kendi çıkarlarını koruyacağını da ekledi.
ABD'nin G20 ve Dünya ticaret Örgütü tarafından belirlenen kuralların çiğnenmesi halinde "harekete gçeceklerini" belirten Kudlow, ek gümrük vergileri ile ilgili olarak, "Yapmamız gerekeni yaptık" dedi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:42 Kaynak: DHA
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