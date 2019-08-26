Son Dakika Haberleri: Kudlow: trump'ın tarife artışı çin'in adımına yanıttı
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Kudlow: trump'ın tarife artışı çin'in adımına yanıttı

52 dakika önce

Beyaz Saray'ın Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithalata uygulanan ve uygulanacak tarifelerin 5'er puan artırılması kararına Çin'den bir misilleme gelmesini beklemediğini söyledi.

Kudlow: trump'ın tarife artışı çin'in adımına yanıttı, System.String[]

Beyaz Saray'ın Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithalata uygulanan ve uygulanacak tarifelerin 5'er puan artırılması kararına Çin'den bir misilleme gelmesini beklemediğini söyledi.

CBS'e konuşan Kudlow, misilleme bekleyip beklemediği yönündeki soruya, "Beklemiyorum. Başkan Trump'ın kararı Çin'in eylemine yanıttı. Bunun sonrasında Çin'in başka bir adım adacağından kuşkuluyum. Resmi yanıtlarını henüz duymadım. Bekleyip görmeliyiz" yanıtını verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, Trump'ın Çin'den ithal edilen mallar için tarifeleri daha fazla yükseltmediğine üzüldüğü belirtildi.

G7 zirvesi sırasında Başkan Trump'a yöneltilen Çin'den ithalat için tarifeleri ikinci kez yüzde 5 artırmayı düşünüp düşünmediği yönündeki sorulara cevap veren Beyaz Saray Sözcüsü Stephenie Grapham, "Başkan Trump tarifeylerin yeniden attırılmasını düşünüp düşünmediği sorularına olumlayıcı yanıt verdi, çünkü tarifeleri daha da yükseltmemiş olmaktan üzüntü duyuyor" diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Beyaz Saray, Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:52 Kaynak: DHA
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