KUDOSK'tan yayladaki hayvanlara yiyecek - Son Dakika

KUDOSK'tan yayladaki hayvanlara yiyecek

KUMLUCA Doğa Sporları Kulübü (KUDOSK) üyeleri, koronavirüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yiyecek bıraktı.

Kumluca'ya bağlı yayla konumundaki Altınyaka Mahallesi'nde oturan Hafize Güral (52), yaz mevsiminde gelen yazlıkçılardan kalan kedi ve köpeklerin bakımını üstleniyordu. Salgın yüzünden evden çıkmayan ve ilçe merkezine inmekte zorlanan Hafize Güral, hayvanlar için KUDOSK üyelerinden yardım talep etti. Yardım isteğine duyarsız kalmayan KUDOSK Başkanı Muttalip Demiröz, üyeleriyle bayat ekmek, kemik ve kedi maması temin etti. Bir üyeyi de yanına alan Başkan Muttalip Demiröz, yiyeceklerin bir kısmını Hafize Gürel'e teslim ettikten sonra mahalle merkezindeki sahipsiz kedi ve köpeklerin yemesi için muhtelif yerlere mama ve ekmek bıraktı.

KUDOSK Başkanı Muttalip Demiröz, "Hanife Hanım, sokak hayvanları için ekmektir, mamadır, ilaçtır, bunlardan ulaştırabilir misiniz diye WhatsApp hattı üzerinden bize talepte bulundu. Biz de kendisiyle iletişime geçtik. Ne gibi ihtiyaçları varsa onları belirledik. Kışın burada kimse kalmayınca, burada kalan birkaç ev burada kalan hayvanlara bakıyor. Biz de elimizden geldiği kadar 30 kilometre geldik. Kedilerimizi besledik. Biz de memnun olduk. İnşallah onlar da memnun olmuşlardır" dedi.

Hafize Güral da "Koronavirüs nedeniyle kimse sokağa çıkmıyor. Köy hayalet mahalleye haline geldi. Yazlıkçılardan geri kalan kedileri de biz sahiplendik. Bakıyoruz. Hatta mamaları bitti, veremiyoruz. Kumluca Doğa Sporları Kulübü'nden yardım istedik. Bir mesaj attık. Sağ olsunlar. Mesajımıza hemen yanıt verdiler. Haftanın ilk günü yemleri ve ilaçları yetiştirdiler" diye konuştu.