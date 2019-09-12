Kudret Özersay : "Girne yakınlarındaki cephanelikteki patlama ve yangınla ilgili askeri yetkililer...
52 dakika önce
Kudret Özersay : "Girne yakınlarındaki cephanelikteki patlama ve yangınla ilgili askeri yetkililer ve polisle temas halindeyiz"
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:38 Kaynak: AA
Kudret Özersay : "Girne yakınlarındaki cephanelikteki patlama ve yangınla ilgili askeri yetkililer ve polisle temas halindeyiz"
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