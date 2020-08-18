Küdür Yarımadası'ndaki son yapılaşma yıkılıyor - Son Dakika

'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildikten sonra Bodrum Belediyesi ilgili birimleri tarafından hukuki işlemleri tamamlanan yapılaşmaların kaldırılmaya başlandığı Küdür Yarımadası'nda son kalan işletmeye ait yıkım çalışmaları da başlatıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve sivil inisiyatiflerin gayretleriyle "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilen Yalıkavak Küdür Yarımadası'nın doğal haline kavuşması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Nisan ayı sonralarında tahliye ve yıkım işlemlerin başlatıldığı ancak alınan yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle çalışmalara ara verilen Doğal Sit Alanı olan Küdür Yarımadası'ndaki son plaj işletmesi için yasal süreç tamamlandı.

Önceki gün sabah saatlerinden itibaren Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, işletme sahipleri tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor. 350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemlerinin yaklaşık 10 gün kadar süreceği ve akabinde bölgenin doğal görünüme kavuşturulması için çalışılacak.

Küdür ile ilgili kararın Resmi Gazete'de ilan edilmesiyle birlikte, bölgedeki beachlerden bir diğeri şubat ayında kaldırılmıştı. - MUĞLA