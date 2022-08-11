İsrail, İsrailli Araplara Yüksek Teknoloji Eğitimi İç İn 6,13 Milyon Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika
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İsrail, İsrailli Araplara Yüksek Teknoloji Eğitimi İç İn 6,13 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

11.08.2022 15:55
İsrail, İsrailli Araplara Yüksek Teknoloji Eğitimi İç İn 6,13 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

KUDÜS, 11 Ağustos (Xinhua) -- İsrail Çarşamba günü, ülkedeki Arap toplulukları İsrail'in yüksek teknoloji sektörüne hazırlayacak eğitim programlarını teşvik etmek için 20 milyon şekel (yaklaşık 6,13 mi lyon dolar) yatırım yapacağını duyurdu.

KUDÜS, 11 Ağustos (Xinhua) -- İsrail Çarşamba günü, ülkedeki Arap toplulukları İsrail'in yüksek teknoloji sektörüne hazırlayacak eğitim programlarını teşvik etmek için 20 milyon şekel (yaklaşık 6,13 mi lyon dolar) yatırım yapacağını duyurdu. İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre fonlar, vasıflı Arap insani sermayesinin İsrail'in yüksek teknoloji sektörüne katılmasına yardımcı olacak yenilikçi programlar ve modeller geliştirme maliyetlerinin en çok yüzde 70'i kadarını karşı lamak üzere İsrailli Arap şirketlere hibe olarak verilecek. Açıklamada, hibelerin bakanlığa bağlı Çalışma Genel Müdürlüğü ve İsrail İnovasyon Kurumu (IIA) tarafından tahsis edileceği belirtildi. IIA ve Genel Müdürlük bu amaçla şirketlere, iş dünyası birliklerine ve işverenlere Arap insani sermayesinin İsrail'in bilgiye dayalı en düstrisine erişimi genişletmeye yardımcı olma çağrısı yaptı. İsrailli Araplar, İsrail nüfusun yaklaşık yüzde 21'ini oluşturuyor ancak IIA'ye göre Arapların tüm yüksek teknoloji çalışanları arasın daki oranı sadece yüzde 2 ila yüzde 3 arasında değişiyor. Açıklamada, Arap profesyonelleri yüksek teknolojiye entegre etmenin hem ekonomik büyüme ihtiyaçlarını hem de hükümetin 2030 için istihd am hedeflerini karşıladığı kaydedildi. IIA CEO'su Dror Bin, "İsrail'deki Arap toplumu büyük bir potansiyele sahip ve onun genel olarak İsrail ekonomisine ve özellikle yüksek teknolojiye entegrasyonu, toplumsal uçurumları azaltmanın ve sürdür ülebilir ekonomik büyümeyi sağlamanın anahtarıdır" dedi.

İsrail, İsrailli Araplara Yüksek Teknoloji Eğitimi İç İn 6,13 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

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Kaynak: Xinhua

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, İsrailli Araplara Yüksek Teknoloji Eğitimi İç İn 6,13 Milyon Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika

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