İsrailli Savunma Şirketi Elbit, ABD Ordusuna Gece Görüş Gözlüğü Sağlayacak - Son Dakika
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İsrailli Savunma Şirketi Elbit, ABD Ordusuna Gece Görüş Gözlüğü Sağlayacak

13.10.2022 10:54
İsrailli Savunma Şirketi Elbit, ABD Ordusuna Gece Görüş Gözlüğü Sağlayacak

KUDÜS, 13 Ekim (Xinhua) -- İsrailli savunma teknolojisi şirketi Elbit Systems Çarşamba günü, Ekim 2020'de varılan anlaşmanın bir parçası olarak sipariş edilen 107 milyon ABD doları değerinde gece görüş gözlüğünü ABD ordusuna tedarik etmeye hazır olduklarını açıkladı.

KUDÜS, 13 Ekim (Xinhua) -- İsrailli savunma teknolojisi şirketi Elbit Systems Çarşamba günü, Ekim 2020'de varılan anlaşmanın bir parçası olarak sipariş edilen 107 milyon ABD doları değerinde gece görüş gözlüğünü ABD ordusuna tedarik etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Şirket yaptığı yazılı açıklamada, Geliştirilmiş Gece Görüş Gözlüğü-Dürbünü'nün, tüfek tertibatı termal silah mevziisine artırılmış gerçeklik ortamında kablosuz olarak bağlanabileceğini bildirdi.

Elbit'e göre bu özellik, çeşitli savaş alanı koşullarında hızlı hedef tespiti ve gelişmiş durumsal farkındalık sağlıyor.

Anlaşmanın bir parçası olarak Elbit, ABD'de konuşlu ordu birliklerine yedek parça, lojistik destek ve test ekipmanı da sağlayacak.

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Kaynak: Xinhua

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