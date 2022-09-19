İsrail Altı Ülkenin Katılacağı Yıllık Konferansı Onayladı

KUDÜS, 19 Eylül (Xinhua) -- İsrail kabinesi Pazar günü, ABD ile aralarında İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ile Mısır'ın bulunduğu beş Ortadoğu ülkesinden üst düzey yetkililerin katılacağı ve her yıl düzenlenecek bir konferansın oluşturulmasını onayladı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in ofisinden yapılan açıklamada, bu kararla İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde yer alan Sde Boker'da Mart 2022'de düzenlenen ve altılı bir toplantı olan Necef Forumu'nun çalışmalarının "kurumsallaştırıldığı" belirtildi. Ofis; Necef Forumu'nun gıda güvenliği ve su, enerji, turizm, sağlık, eğitim ve hoşgörü ile bölgesel güvenlik alanlarında çalışan altı çok taraflı grup temelinde hareket edeceğini bildirdi.

Forumdaki dört Arap ülkesinden BAE, Bahreyn ve Fas 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirirken, Mısır 1979'da İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi olmuştu.