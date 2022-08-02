İsrailli Bilim İnsanları Kök Hücrelerden Rahim Dışında Yapay Fare Embriyoları Geliştirdi - Son Dakika
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İsrailli Bilim İnsanları Kök Hücrelerden Rahim Dışında Yapay Fare Embriyoları Geliştirdi

02.08.2022 21:43
İsrailli Bilim İnsanları Kök Hücrelerden Rahim Dışında Yapay Fare Embriyoları Geliştirdi

KUDÜS, 2 Ağustos (Xinhua) -- Weizmann Bilim Enstitüsü'nden (WIS) Pazartesi günü yapılan açıklamada, İsrailli bilim insanlarının yumurta, sperm veya rahim olmaksızın yapay bir fare embriyosu modeli geliştirdikleri duyuruldu.

KUDÜS, 2 Ağustos (Xinhua) -- Weizmann Bilim Enstitüsü'nden (WIS) Pazartesi günü yapılan açıklamada, İsrailli bilim insanlarının yumurta, sperm veya rahim olmaksızın yapay bir fare embriyosu modeli geliştirdikleri duyuruldu. WIS'in açıklamasında, Cell dergisinde Pazartesi günü yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre kök hücrelerden geliştirilen fare embriyo modeli fare rahminin dışında görece ileri bir aşamaya kadar büyüdü ve organlar ile dokular normal gelişim gösterdi. WIS, bu yenilikçi yaklaşımın, hayvanların araştırma alanındaki kullanımını azaltabileceğini ve hatta organ nakli için güvenilir hücre, doku ile organ kaynakları oluşturabileceğini vurguladı. Bu model, daha önce WIS'te geliştirilmiş, embriyoya ait kök hücrelerinin embriyonun gelişimini destekleyen plasenta ve yumurta kesesi de dahil olmak üzere embriyo dışında gelişmiş dokulara ayrılabilecekleri, başlangıçtaki gelişim aşamasına döndürmeye yönelik etkili bir yönteme dayanıyor.

Yeni çalışmada, bilim insanları, yıllardır kültürde yetiştirilen embriyo kök hücrelerden oluşan embriyolar geliştirdi. Ekip, embriyo dışında gelişen dokuların oluşturulması için gerekli olan belirli genlerin ifadesini artırmak için kök hücreleri 48 saat boyunca işlemden geçirdi. Sonuç olarak, plasenta ve yumurta kesesiyle embriyodan ayrı olarak oluşan bazı yapay fare embriyoları, doğal embriyolara benzer şekilde gelişim gösterdi. Embriyolarda, farelerin 20 günlük gebelik döneminin neredeyse yarısı olan sekiz buçuk günde yeni gelişen iç organlar ve atan bir kalp, başlayan kan dolaşımı, iyi durumda bir beyin, merkezi sinir sistemi ve sindirim sisteminin tam gelişmemiş versiyonları oluştu. Araştırmacılar, "Bir sonraki görevimiz, kök hücrelerin ne yapacaklarını nasıl bildiklerini, organlara nasıl uyum sağladıklarını ve gelişmekte olan embriyoya nasıl girdiklerini anlamak" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Bilim İnsanları Kök Hücrelerden Rahim Dışında Yapay Fare Embriyoları Geliştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrailli Bilim İnsanları Kök Hücrelerden Rahim Dışında Yapay Fare Embriyoları Geliştirdi - Son Dakika
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