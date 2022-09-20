Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Okullarda Protesto Düzenlendi - Son Dakika
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Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Okullarda Protesto Düzenlendi

20.09.2022 10:42
Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Okullarda Protesto Düzenlendi

KUDÜS, 20 Eylül (Xinhua) -- Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ait yaklaşık 150 okul, İsrail hükümetinin ders kitaplarını sansürleme ve İsrail müfredatını sınıflarda uygulama girişimlerini protesto etmek amacıyla Pazartesi günü kapılarını kapattı.

KUDÜS, 20 Eylül (Xinhua) -- Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ait yaklaşık 150 okul, İsrail hükümetinin ders kitaplarını sansürleme ve İsrail müfredatını sınıflarda uygulama girişimlerini protesto etmek amacıyla Pazartesi günü kapılarını kapattı.

Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Okullarda Protesto Düzenlendi

19 Eylül 2022'de çekilen fotoğraf, Doğu Kudüs'teki Silvan semtinde bulunan Filistinlilere ait bir okulun boş bir sınıfını gösteriyor. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Okullarda Protesto Düzenlendi

19 Eylül 2022'de çekilen fotoğraf, Doğu Kudüs'teki Silvan semtinde bulunan Filistinlilere ait bir okulun boş oyun alanını gösteriyor. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Doğu Kudüs, İsrail, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Okullarda Protesto Düzenlendi - Son Dakika

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