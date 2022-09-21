İsrail'in Çin'den İthalatı Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 31,2 Arttı - Son Dakika
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İsrail'in Çin'den İthalatı Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 31,2 Arttı

21.09.2022 14:02
İsrail'in Çin'den İthalatı Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 31,2 Arttı

KUDÜS, 21 Eylül (Xinhua) -- İsrail Merkez İstatistik Bürosu Salı günü, İsrail'in Çin'den yaptığı elmas dışı mal ithalatının 2022'nin ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,2 oranında arttığını açıkladı.

KUDÜS, 21 Eylül (Xinhua) -- İsrail Merkez İstatistik Bürosu Salı günü, İsrail'in Çin'den yaptığı elmas dışı mal ithalatının 2022'nin ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,2 oranında arttığını açıkladı. Büronun verilerine göre, İsrail Ocak-Ağustos döneminde Çin'den 8,92 milyar ABD doları değerinde mal ithal etti, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 6,8 milyar dolar olmuştu. Ağustos ayında, İsrail'in Çin'den yaptığı mal ithalatı 1,22 milyar dolara ulaştı. Çin'den yapılan ithalat Ağustos'taki tüm mal ithalatının yüzde 13,7'sini oluşturdu. İsrail'in Çin'e ihracatı ilk sekiz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 oranında artarak 3,01 milyar dolara ulaştı. İsrail'in elmas dahil toplam ithalatı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artarak 74,1 milyar dolara, toplam ihracatı ise yüzde 26,3 artışla 48,5 milyar dolara çıktı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İsrail, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Çin'den İthalatı Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 31,2 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Çin'den İthalatı Ocak-Ağustos Döneminde Yüzde 31,2 Arttı - Son Dakika
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