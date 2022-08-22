İsrail Ramon Havalimanı'nın Filistinli Yolculara Açılması Planını Erteledi

KUDÜS, 22 Ağustos (Xinhua) -- İsrail, ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'nda Filistinlilere yönelik uçuşlara izin verilmesi planını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü Ofer Lefler Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni tarih belirlendiğinde medyayı ve kamuoyunu bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı. Lefler'in duyurusu bu uçuşların ilkinin gerçekleşmesinden bir gün önce geldi. Havalimanları İdaresi Ağustos ayının başında, 22 Ağustos'tan itibaren Necef Çölü'nde sayfiye kenti Eilat yakınlarındaki Ramon Havalimanı'nın işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli yolcuların Türkiye'nin havayolu taşıyıcıları tarafından İstanbul ve Antalya'ya uçmasına izin verebileceğini açıklamıştı. İsrail gazetesi Jerusalem Post'un haberine göre, Filistin Yönetimi, atılan bu adımın Filistinlilerle birlikte koordine edilmediğini ve Filistinlilerin bağımsız bir havaalanı hakkını devre dışı bıraktığını söyleyerek planı açıkça reddetti. Şu anda Batı Şeria'daki Filistinlilerin yurtdışına tek çıkış yolu Ürdün üzerinden. Ramon Havalimanı Ocak 2019'da açıldı ve ilk uluslararası uçuşu yapan uçak iki ay sonra oraya indi. Havalimanı, Kovid-19 pandemisinin patlak vermesinden bu yana sürekli yolcu kaybetmesinden dolayı zorluk yaşıyor.