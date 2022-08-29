KUDÜS, 29 Ağustos (Xinhua) -- Kudüs'te yeni okul yılı öncesi kırtasiye malzemeleri satın alan insanlar, 28 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Muammar Awad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Kudüs, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Kudüs'te Yeni Okul Yılı Öncesi Hazırlıklar Başladı - Son Dakika
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