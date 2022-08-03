Çin'in Byd Şirketi, İsrail'de Yeni Enerjili Araç Satacak - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Byd Şirketi, İsrail'de Yeni Enerjili Araç Satacak

03.08.2022 17:23
Çin'in Byd Şirketi, İsrail'de Yeni Enerjili Araç Satacak

KUDÜS, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD ve İsrailli otomobil satıcısı Shlomo Motors Salı günü ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarla, ortaklık yaparak BYD'nin yeni enerjili araçlarını bu yılın ilerleyen aylarında İsrail'de satışa çıkaracaklarını duyurdu.

KUDÜS, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD ve İsrailli otomobil satıcısı Shlomo Motors Salı günü ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarla, ortaklık yaparak BYD'nin yeni enerjili araçlarını bu yılın ilerleyen aylarında İsrail'de satışa çıkaracaklarını duyurdu. BYD yaptığı açıklamada BYD'nin sedan otomobillerinin ilk sevkiyatının, 2022'nin üçüncü çeyreğinde İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı'na ulaşmasının planlandığını belirtti. Shlomo tarafından yapılan açıklamadaysa Shlomo'nun Eylül ayından itibaren dört yeni galeri açarak müşterilerin BYD'nin en son modellerini deneyimlemesine imkan vereceği ifade edildi. BYD ile Shlomo arasında 10 yıldan fazla süredir devam eden ortaklık, ilk olarak BYD'nin elektrikli otobüs işi aracılığıyla başlamıştı. Adını "Build Your Dreams" (Düşlerini İnşa Et) ifadesinin kısaltmasından alan ve 1995 yılında kurulan BYD'nin merkezi Shenzhen'de bulunuyor. BYD, güvenli batarya geliştirmeye odaklanan temel teknolojiye sahip. Ayrıca BYD'nin e-Platform 3.0 sistemi, bulut temelli uygulamalar ekosistemi sunuyor ve bataryaların termal verimliliğini artırarak sürüş menzillerinin 1.000 kilometreyi aşmasını sağlıyor. İki şirket, hangi BYD modellerinin İsrail'de satışa sunulacağı konusunda bilgi vermedi.

YORUMLAR
500
Çin'in Jiangsu Eyaletinde 700 Bine Yakın Yeni Enerjili Araç Daha Trafiğe Katıldı Çin'in Jiangsu Eyaletinde 700 Bine Yakın Yeni Enerjili Araç Daha Trafiğe Katıldı Fitch: Çin'in Otomobil Pazarı Politika Desteğiyle V-şeklinde Toparlanma Yaşadı Fitch: Çin'in Otomobil Pazarı Politika Desteğiyle V-şeklinde Toparlanma Yaşadı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Byd Şirketi, İsrail'de Yeni Enerjili Araç Satacak - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
16:45 Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
16:38 Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı
16:33 Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı
16:36 Elektrik çarpan adam denize düşerek hayatını kaybetti! Son sözlerini duyanlar kahroldu
16:34 CHP ve İYİ Parti, KPSS sorularının bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
16:29 İETT otobüsü, minibüse çarptı! Dehşeti yaşayan yolcular yara almadan kurtuldu
16:07 Tatili biten gurbetçiler: Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmayın, bizim ülkemiz çok farklı
16:10 Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı
16:09 AK Parti'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran 'İstanbul'un kayıp 1000 günü' toplantısı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 17:23:46. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Byd Şirketi, İsrail'de Yeni Enerjili Araç Satacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement