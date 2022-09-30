Çin'den Bir Otomobil Markası Daha İsrail Pazarına Girecek - Son Dakika
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Çin'den Bir Otomobil Markası Daha İsrail Pazarına Girecek

30.09.2022 11:44
Çin'den Bir Otomobil Markası Daha İsrail Pazarına Girecek

KUDÜS, 30 Eylül (Xinhua) -- İsrail'deki bir otomobil ithalat bayilik şirketinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'den bir otomobil markası daha İsrail pazarına girecek.

KUDÜS, 30 Eylül (Xinhua) -- İsrail'deki bir otomobil ithalat bayilik şirketinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'den bir otomobil markası daha İsrail pazarına girecek. İsrailli otomotiv şirketi Blilious Grubu ve Çinli otomobil üreticisi Hozon Auto, İsrail'e Hozon'un Neta elektrikli modellerini ithal etmek ve pazarlamak amacıyla bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Xinhua'ya konuşan Blilious Grubu'ndaki özel araç bölümünün CEO'su Elhanan Yahav, satışların 2023 yılında başlayacağını ancak kesin bir tarihin olmadığını söyledi. Hozon Auto'nun yazılı açıklamasında, bu adımla Neta modellerinin Ortadoğu pazarına ilk kez gireceği belirtildi. Böylece Neta modeli, Hongqi, BYD, Great Wall ve diğerleri gibi İsrail'de popülerlik kazanan çok sayıdaki başka Çinli elektrikli araç markasına katılacak. Çinli otomobil üreticisi Geely Auto Grubu tarafından üretilen Geometry C elektrikli otomobil, Ağustos ayında İsrail'de en çok satan araç modeli oldu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İsrail, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Bir Otomobil Markası Daha İsrail Pazarına Girecek - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'den Bir Otomobil Markası Daha İsrail Pazarına Girecek - Son Dakika
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