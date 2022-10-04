İsrail Savunma Bakanı, Diplomasi ve Güvenlik Konularını Görüşmek Üzere Azerbaycan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı, Diplomasi ve Güvenlik Konularını Görüşmek Üzere Azerbaycan'ı Ziyaret Etti

04.10.2022 11:22
İsrail Savunma Bakanı, Diplomasi ve Güvenlik Konularını Görüşmek Üzere Azerbaycan'ı Ziyaret Etti

KUDÜS, 4 Ekim (Xinhua) -- İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın makamından yapılan açıklamada, Bakan Gantz'ın diplomasi ve güvenlik konularını görüşmek üzere Pazartesi günü Azerbaycan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

KUDÜS, 4 Ekim (Xinhua) -- İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın makamından yapılan açıklamada, Bakan Gantz'ın diplomasi ve güvenlik konularını görüşmek üzere Pazartesi günü Azerbaycan'ı ziyaret ettiği bildirildi. Ziyareti sırasında Gantz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Elçin Guliyev ile biraraya geldi ve Devlet Sınır Hizmetleri merkezini ziyaret etti. Bakan Gantz, görüşmelerde İsrail ile Azerbaycan arasındaki stratejik ilişkilerin sürdürülmesinin yanı sıra "bölgesel ve küresel barış ve istikrara yönelik çalışmaya devam etmenin" önemine odaklanıldığını söyledi. Gantz, Azeri yetkililerle İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile 2020'de imzaladığı normalleşme anlaşmasının ardından Ortadoğu'daki yeni gelişmeleri görüştü ve İsrail ile Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki yakın zamanda ısınan ilişkileri ele aldı.

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Kaynak: Xinhua

Azerbaycan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı, Diplomasi ve Güvenlik Konularını Görüşmek Üzere Azerbaycan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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