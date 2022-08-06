İsrail-Gazze Çatışması, Mısır'ın Ateşkese Arabuluculuk Çabalarına Rağmen Sürüyor - Son Dakika
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İsrail-Gazze Çatışması, Mısır'ın Ateşkese Arabuluculuk Çabalarına Rağmen Sürüyor

06.08.2022 11:23
İsrail-Gazze Çatışması, Mısır'ın Ateşkese Arabuluculuk Çabalarına Rağmen Sürüyor

KUDÜS, 6 Ağustos (Xinhua) -- İsrail ordusu Cumartesi sabahı erken saatlerde yaptığı açıklamada, Gazze'de askeri sahaları bombalamaya devam edeceğini bildirirken, Mısır'ın barış için arabuluculuk gayretlerine rağmen sınır çatışmaları devam ediyor.

KUDÜS, 6 Ağustos (Xinhua) -- İsrail ordusu Cumartesi sabahı erken saatlerde yaptığı açıklamada, Gazze'de askeri sahaları bombalamaya devam edeceğini bildirirken, Mısır'ın barış için arabuluculuk gayretlerine rağmen sınır çatışmaları devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetleri gece boyunca Gazze Şeridi'nde, hepsi de Filistinli silahlı bir grup olan İslami Cihad'a ait olduğu söylenen bir füze imalat tesisi, havan mermisi imalathaneleri ve füze rampalarını hedef alan çeşitli hava saldırıları düzenlemeye devam etti. İsrail ordusu açıklamasında, "Bu dönemde, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze Şeridi'nde İslami Cihad terör örgütüne ait meşru terör hedeflerini hedef almaya devam edecek" denildi.

İsrail ordusunun bu açıklaması, Mısır'ın resmi Ahram haber sitesinin Mısırlı yetkililerin Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek ve 2021 ateşkes anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesini sağlamak için İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında arabuluculuk yaptığını bildirmesinden kısa bir süre sonra geldi. Ahram'ın haberinde, "Mısır, Gazze'de devam eden tırmanmayı sona erdirmek için Filistinli ve İsrailli taraflarla yoğun bir iletişim sürdürmektedir" denildi. İsrail Sivil Cephe Komutanlığı'nca yayınlanan bir duyuruya göre, Gazzeli militanlar gece boyunca, İsrail'in güney bölgelerinde sirenlerin çalmasına yol açan daha fazla roket atışı yapmaya devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail Cuma günü bir dizi sürpriz hava saldırısında bulundu ve bu saldırılarda, 5 yaşında bir kız çocuğu ile İslami Cihad komutanı Tayseer al-Jabari'nin de aralarında bulunduğu en az 10 kişi yaşamını yitirdi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise televizyonda yayınlanan açıklamasında saldırının, işgal altındaki Batı Şeria'da üst düzey bir İslami Cihad üyesinin geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmasının ardından gerçeklemesinin "yakın bir tehdide" cevap olarak yapıldığını söyledi. İlk saldırıdan birkaç saat sonra Gazze'deki militanlar İsrail'in güney ve iç kesimlerine roketle yaylım ateşinde bulundular. İslami Cihad tarafından yapılan açıklamaya göre toplamda en az 100 roket fırlatıldı. İsrailli Magen David Adom acil sağlık servisi, roket ateşi sırasında en az beş kişinin yaralandığını açıkladı.

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Kaynak: Xinhua

İsrail, Mısır, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail-Gazze Çatışması, Mısır'ın Ateşkese Arabuluculuk Çabalarına Rağmen Sürüyor - Son Dakika

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