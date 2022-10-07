İsrail ve Arjantin Tıbbi ve Yeşil Enerji Araştırmalarını Ortaklaşa Finanse Edecek - Son Dakika
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İsrail ve Arjantin Tıbbi ve Yeşil Enerji Araştırmalarını Ortaklaşa Finanse Edecek

07.10.2022 14:22
İsrail ve Arjantin Tıbbi ve Yeşil Enerji Araştırmalarını Ortaklaşa Finanse Edecek

KUDÜS, 7 Ekim (Xinhua) -- İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, İsrail ve Arjantin'in tıp ve yeşil enerji alanlarındaki beş araştırma projesine ortaklaşa sponsor olacakları bildirildi.

KUDÜS, 7 Ekim (Xinhua) -- İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, İsrail ve Arjantin'in tıp ve yeşil enerji alanlarındaki beş araştırma projesine ortaklaşa sponsor olacakları bildirildi. Bakanlık sözcüsü Hila Aloni Ohayon Xinhua'ya, her iki ülkenin önde gelen kurumlarından araştırmacıların araştırma projelerinde yer alacaklarını söyledi. Bakanlık, bunun İsrail ile bir Latin Amerika ülkesi arasında bilimsel araştırmayı ortaklaşa finanse etmeye yönelik ilk işbirliği olduğunu kaydetti. Araştırma konuları, retina yaşlanmasının erken tespiti, bir antifungal (mantar önleyici) akciğer ilacının kapsüllenmesi ve invazif olmayan kanser teşhisinden, lityum bazlı batarya hücrelerinin hızlı şarj edilmesine ve hidrojen teknolojileri için iyon alışveriş membranlarının geliştirilmesine kadar uzanıyor.

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Kaynak: Xinhua

Araştırma, Arjantin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve Arjantin Tıbbi ve Yeşil Enerji Araştırmalarını Ortaklaşa Finanse Edecek - Son Dakika

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