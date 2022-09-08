Kudüs'te Bir Mahallede Duvar Resimleriyle Gerçekleştirilen Sessiz Protesto - Son Dakika
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Kudüs'te Bir Mahallede Duvar Resimleriyle Gerçekleştirilen Sessiz Protesto

08.09.2022 14:00
Kudüs'te Bir Mahallede Duvar Resimleriyle Gerçekleştirilen Sessiz Protesto

KUDÜS, 8 Eylül (Xinhua) -- Bir grup sanatçı, Arapların evlerinden sürülmelerini protesto etmek amacıyla Kudüs'ün doğusunda bulunan ve ağırlıkla Arapların yaşadığı Silwan mahallesini duvar resimleriyle donattı.

KUDÜS, 8 Eylül (Xinhua) -- Bir grup sanatçı, Arapların evlerinden sürülmelerini protesto etmek amacıyla Kudüs'ün doğusunda bulunan ve ağırlıkla Arapların yaşadığı Silwan mahallesini duvar resimleriyle donattı. Resimlerde büyük, tüm dikkatiyle açılmış gözler görülüyor.

Kudüs'te Bir Mahallede Duvar Resimleriyle Gerçekleştirilen Sessiz Protesto

Kudüs'ün doğusunda bulunan Arap mahallesi Silwan'ın bir manzarası görülüyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)

Kudüs'te Bir Mahallede Duvar Resimleriyle Gerçekleştirilen Sessiz Protesto

Kudüs'ün doğusunda bulunan Arap mahallesi Silwan'da duvar resimlerini inceleyen bir kişi, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)

Kudüs'te Bir Mahallede Duvar Resimleriyle Gerçekleştirilen Sessiz Protesto

Kudüs'ün doğusunda bulunan Arap mahallesi Silwan'da üzerinde resimler bulunan bir duvarın önünden geçen iki çocuk, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Eylül, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kudüs'te Bir Mahallede Duvar Resimleriyle Gerçekleştirilen Sessiz Protesto - Son Dakika

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