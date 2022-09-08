KUDÜS, 8 Eylül (Xinhua) -- Bir grup sanatçı, Arapların evlerinden sürülmelerini protesto etmek amacıyla Kudüs 'ün doğusunda bulunan ve ağırlıkla Arapların yaşadığı Silwan mahallesini duvar resimleriyle donattı. Resimlerde büyük, tüm dikkatiyle açılmış gözler görülüyor.

Kaynak: Xinhua

Eylül, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kudüs'te Bir Mahallede Duvar Resimleriyle Gerçekleştirilen Sessiz Protesto - Son Dakika

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