Kudüs'te Bir Mahallede Duvar Resimleriyle Gerçekleştirilen Sessiz Protesto

KUDÜS, 8 Eylül (Xinhua) -- Bir grup sanatçı, Arapların evlerinden sürülmelerini protesto etmek amacıyla Kudüs'ün doğusunda bulunan ve ağırlıkla Arapların yaşadığı Silwan mahallesini duvar resimleriyle donattı. Resimlerde büyük, tüm dikkatiyle açılmış gözler görülüyor.
Kudüs'ün doğusunda bulunan Arap mahallesi Silwan'ın bir manzarası görülüyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)
Kudüs'ün doğusunda bulunan Arap mahallesi Silwan'da duvar resimlerini inceleyen bir kişi, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)
Kudüs'ün doğusunda bulunan Arap mahallesi Silwan'da üzerinde resimler bulunan bir duvarın önünden geçen iki çocuk, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)
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