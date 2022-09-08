600 Yıllık Nadir Papirüs Belge İsrail'e İade Edildi - Son Dakika
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600 Yıllık Nadir Papirüs Belge İsrail'e İade Edildi

08.09.2022 15:20
600 Yıllık Nadir Papirüs Belge İsrail'e İade Edildi

KUDÜS, 8 Eylül (Xinhua) -- İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, yaklaşık 2.600 yıllık son derece nadir İbranice bir papirüs belgesinin ABD'deki sahibinin geri vermeyi kabul etmesinin ardından İsrail'e iade edildiği belirtildi.

KUDÜS, 8 Eylül (Xinhua) -- İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, yaklaşık 2.600 yıllık son derece nadir İbranice bir papirüs belgesinin ABD'deki sahibinin geri vermeyi kabul etmesinin ardından İsrail'e iade edildiği belirtildi.

600 Yıllık Nadir Papirüs Belge İsrail'e İade Edildi

Bir araştırmacı, Kudüs'te eski bir İbranice belgenin papirüs parçasını gösteriyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

600 Yıllık Nadir Papirüs Belge İsrail'e İade Edildi

Kudüs'te eski bir İbranice belgenin papirüs parçası görülüyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

600 Yıllık Nadir Papirüs Belge İsrail'e İade Edildi

Kudüs'te eski bir İbranice belgenin papirüs parçası görülüyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: JINI/Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua

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