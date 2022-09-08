600 Yıllık Nadir Papirüs Belge İsrail'e İade Edildi

KUDÜS, 8 Eylül (Xinhua) -- İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, yaklaşık 2.600 yıllık son derece nadir İbranice bir papirüs belgesinin ABD'deki sahibinin geri vermeyi kabul etmesinin ardından İsrail'e iade edildiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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