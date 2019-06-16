Son Dakika Haberleri: Kudüs Bank, ilk temsilciliğini Ürdün'de açtı
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Kudüs Bank, ilk temsilciliğini Ürdün'de açtı

1 saat önce

Merkezi Filistin'in Ramallah kentinde bulunan Kudüs Bank, Filistin dışındaki ilk temsilcilik ofisini Ürdün'de açtı.

Kudüs Bank, ilk temsilciliğini Ürdün'de açtı, System.String[]
Merkezi Filistin'in Ramallah kentinde bulunan Kudüs Bank, Filistin dışındaki ilk temsilcilik ofisini Ürdün'de açtı.
İlgili denetim makamlarının onayının ardından ülke dışındaki bankacılık faaliyetlerinin genişletilmesine hazırlık amacıyla Ürdün'ün başkenti Amman'da faaliyete geçen temsilcilik ofisinin açılışı yapıldı.
Amman'daki temsilcilik ofisinin, Ürdün ve Filistin piyasalarındaki banka müşterilerinin işlemlerini kolaylaştıracak bir platform olacağı belirtiliyor.
Ürdün piyasasında faaliyet gösteren ilk Filistin bankası olan Kudüs Bank'ın Filistin Borsası'nda yer alan Amman temsilciğinin, 1,2 milyar dolarlık varlığı bulunuyor.
Ürdün Merkez Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahir eş-Şeyh Hasan, ülkesinde Filistin bankalarının olmayışının, Filistin'in bankacılık sektöründeki tecrübelerinin yeni olması ve Ürdün'ün Filistin piyasasında bankalarının bulunmasından kaynaklandığını belirtti.
Kudüs Bank Yönetim Kurulu Başkanı Salah Hedemi de ofis açılışlarının, Filistin piyasasındaki Ürdün ve Kuveyt banka şubelerine ait portföylerin devralınmasından yaklaşık bir yıl sonra gerçekleştiğini kaydetti.
Hedemi, Amman'daki ofisin, Filistin piyasasındaki Ürdün ve Kuveyt bankalarının müşterileri ile Kudüs Bank'ın Filistin dışındaki yerel müşterilerine hizmet edeceğini bildirdi.
Kudüs Bank'ın Filistin'de yaklaşık 40 şube ve temsilcilik ofisi bulunuyor. Filistin piyasasında ise halihazırda 6 Ürdün bankası faaliyet gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:04 Kaynak: AA
Amman, Kudüs, Filistin, Ürdün, Güncel
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