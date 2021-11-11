Kudüs Başkonsolosu Demirer'den Çorum'la kardeş şehir olan Kalkilya'ya ziyaret - Son Dakika

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya Belediyesi ile Valiliğine ziyaret gerçekleştirerek yetkililerle bir araya geldi.

Demirer ve beraberindeki heyet, Kalkilya Belediye Başkanı Haşim el-Mısri ile görüştü.

AA muhabirine açıklamada bulunan Mısri, Çorum ile Kalkilya'nın kardeş şehir olduğunu ve Demirer'in ziyaretinin de bu kardeşliği somutlaştırdığını söyledi.

Kalkilya Kütüphesinde Türk köşesi açıldı

Çorum ile Kalkilya arasında kültürel, ekonomik ve altyapı alanlarında iş birliği olduğunu ifade eden Mısri bu iş birliğinin bir göstergesi olarak, Kalkilya Kütüphanesinde Türk köşesinin açılışının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türk köşesinde, Türkiye tarihi ve kültürüne dair kitap ve eserlerin yanı sıra Çorum'a ait fotoğraflar bulunduğunu aktaran Mısri, Çorum'daki Kütüphanede de bir Filistin köşesi açmayı istediklerini dile getirdi.

Mısri, kardeş şehir anlaşması kapsamında 20 Ağustos 2021'de Çorum'u ziyaret etmişti.

Demirer, Kalkilya Valisini de ziyaret etti

Kalkilya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Demirer, Kalkilya Valisi Rafi Ravacbe ile de bir araya gelerek, İsrail'in kentteki uygulamalarına ilişkin bilgi aldı.

Ravacbe görüşmede, Filistin ve Türk halkları arasındaki tarihi ilişkilere atıfta bulundu ve Filistin meselesine siyasi desteğinden ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.

Demirer ise Kalkilya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Filistin meselesinin Türk halkı için taşıdığı ehemmiyeti vurguladı.