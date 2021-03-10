"Kudüs Benim Neyim Olur? Sokak Röportajı Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği "Kudüs Benim Neyim Olur? Sokak Röportajı Yarışması" ödülleri sahiplerine verildi.

Ödül programı, derneğin YouTube kanalından canlı yayınlandı. Programda konuşan eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez, Kudüs'ün Müslümanlar için önemine dikkati çekerek, tüm İslam aleminin Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için mücadele vermesi gerektiğini söyledi.

Dernek Başkanı Hanefi Sinan da gerçekleştirdikleri faaliyetlere değinerek, yarışmacılara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Yarışmada birincilik ödülünü Rümeysa Karaca kazanırken, ikinci Asuman Yüksel ve üçüncü de Mohamed Fouadi oldu.

Yarışma

Kudüs konusuna dikkati çekmek ve insanları Kudüs ile ilgili araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma için 2020 Aralık ayında duyuru yapıldı. Son başvuruların 31 Ocak 2021'de alındığı yarışmada jüri üyeleri tarafından derneğin YouTube kanalında yayınlanacak videolar seçildi. Yayınlanan 5 videodan en fazla ortalama izlenme süresine sahip ve beğeni sayısı en fazla olanlar ilk 3 sıralamayı oluşturdu.