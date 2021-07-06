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Kudüs Beytu'l Mal Ajansı, 23 yıldır kutsal kente hizmet ediyor - Son Dakika

Kudüs Beytu'l Mal Ajansı, 23 yıldır kutsal kente hizmet ediyor

06.07.2021 10:51
Kudüs Beytu'l Mal Ajansı, 23 yıldır kutsal kente hizmet ediyor, System.String[]

Kudüs Beytu'l Mal Ajansı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesine karşı şehir halkının direnişini güçlendirme misyonu başta olmak üzere sağlıktan eğitime hayatın hemen her alanına dokunan projeleriyle 23 yıldır hizmetini sürdürüyor.

Kudüs Beytu'l Mal Ajansı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesine karşı şehir halkının direnişini güçlendirme misyonu başta olmak üzere sağlıktan eğitime hayatın hemen her alanına dokunan projeleriyle 23 yıldır hizmetini sürdürüyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Fas Kralı'nın başkanlık ettiği Kudüs Komisyonu'nun bir kolu olarak 1998'de kurulan Beytu'l Mal Ajansı, Kudüs'te sağlık, eğitim, iskan, kadın, genç ve çocuklara yönelik projelerin yanı sıra, toplumun daha ilgiye muhtaç kesimlerine de el atmayı ihmal etmiyor.

Kurulduğu günden bu yana Kudüs'ün dini, kültürel uygarlık açısından kimliğini koruma hedefli proje ve programlara mali destek veren kurum, Kudüs ve Fas'ın başkenti Rabat'taki ofislerden yönetiliyor.

Eğitimden sağlığa birçok proje yürütüyor

Ajans, tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda Kudüs'ü her türlü tehditten kurtarmak, kentteki Filistinli sakinlere ve kurumlara yardım olarak belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için çalışıyor.

Bunlara ek olarak, Mescid-i Aksa ve kentteki diğer kutsal mekanların tarihi, kültürel ve dini yapıların korunması ve restorasyonu konusunda çalışmalar yürütüyor.

Beytu'l Mal Ajansı sosyal nitelikli birçok projenin tamamlanması için çalışmalar yürütürken, eğitim bursları, spor kulüplerinin inşası, hastanelerin desteklenmesi ve ihtiyaç sahibi Kudüslü ailelerin evlerinin restorasyonu gibi birçok kültürel, sağlık, eğitim ve spor projesini de hayata geçirdi.

Sınırlı finans sorunuyla karşı karşıya

Son yayınlanan faaliyet raporunda Ajansın bugüne dek Filistin insanının hayatına direk dokunarak uyguladığı çeşitli projelerin maliyetinin 57 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Ancak raporda, son yıllarda kurumun faaliyetlerini finanse etmede düşüş yaşandığına dikkat çekildi.

Ajans'ın görevlerinin yerine getirilmesi için tahsis edilen fonların büyük bölümünün Fas Krallığı tarafından sağlandığı vurgulanan raporda, kurumun tüm finansal gücünün yüzde 87'sinin Fas kaynaklı olduğunun altı çizildi.

Ajans artan finans sorununa karşı diğer Arap ülkeleri ve İslam dünyasına mali destek vermeleri çağrısında bulundu.

Doğu Kudüs, Kudüs, İşgal, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kudüs Beytu'l Mal Ajansı, 23 yıldır kutsal kente hizmet ediyor - Son Dakika


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