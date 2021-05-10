Kudüs'e 7 roket fırlatıldı - Son Dakika

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nden Kudüs'e 7 roket fırlatıldığını bildirdi. Roketler nedeniyle Kudüs'te siren sesleri yükseldi.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden Kudüs'e 7 roket fırlatıldığı bildirilirken, roketlerden 1'inin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı. IDF, geri kalan roketlerin boş arazilere düştüğünü aktardı.

Roketler nedeniyle Kudüs'te siren sesleri yükselirken, dışarda bulunan birçok kişinin güvenli bölgelere doğru koştuğu görüldü. Siren seslerinin yükselmesi ile İsrail meclisinde de oturuma ara verilirken, milletvekilleri sığınaklara tahliye edildi.

Kudüs'ün ardından İsrail'in güneyinde yer alan Sderot kasabasında da siren seslerinin yükseldiği bildirildi. Gazze sınırında ise sivil bir aracın roketlerin hedefi olduğu ve araç sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı ifade edildi. Roket saldırısının Hamas tarafından düzenlendiği iddia edildi.

HAMAS, İSRAİL'E ÜLTİMATOM VERMİŞTİ

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçileceği bildirilmiş, Kudüs'teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00'e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu. Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçmiş, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde tüm bomba sığınakları halka açılmıştı.

(İHA)