Kudüs'e geçiş izni alamayan Filistinli gençler, Ayrım Duvarı'nı aşarak Aksa'ya ulaştı - Son Dakika
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Kudüs'e geçiş izni alamayan Filistinli gençler, Ayrım Duvarı'nı aşarak Aksa'ya ulaştı

29.04.2022 22:14
Kudüs'e geçiş izni alamayan Filistinli gençler, Ayrım Duvarı'nı aşarak Aksa'ya ulaştı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da halkın Kudüs'e girmesini engellemesi nedeniyle birçok Filistinli tehlikelere rağmen Ayrım Duvarı'nı (Utanç Duvarı) aşarak Mescid-i Aksa'ya ulaşmayı başardı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da halkın Kudüs'e girmesini engellemesi nedeniyle birçok Filistinli tehlikelere rağmen Ayrım Duvarı'nı (Utanç Duvarı) aşarak Mescid-i Aksa'ya ulaşmayı başardı.

Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in inşa ettiği Ayrım Duvarı'nın ötesindeki işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanlara gitmek ve İsrail içindeki akrabalarını ziyaret etmek için özel izne ihtiyaç duyuyor.

Batı Şeria'dan çıkmak için Filistinlilerin, Ayrım Duvarı boyunca yer alan 23 askeri kontrol noktasından birini kullanması gerekiyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerden, 12-40 yaş arası erkeklerin ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gitmesine izin vermiyor.

Kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üstü erkekler Aksa'ya askeri kontrol noktalarından geçtikten sonra gelebiliyor. 40-50 yaş arası erkeklerin ise Aksa'ya gelebilmesi için İsrail ordusundan özel izin çıkarması gerekiyor.

İsrail'in 2002 yılında inşa etmeye başladığı Batı Şeria'nın içinden geçen duvar, yüksekliği 4,5 ila 9 metre arasında değişen ve 712 kilometre uzunluğunda beton paneller ve çitlerden oluşuyor.

Girişi engellenen bazı Filistinli gençler, merdiven ve halat gibi basit aletlerle Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram beldesindeki Ayrım Duvarı'nı tırmanarak Kudüs'e geçmeyi başardı.

Bazı gençler kimliklerinin tespit edilip takip edilme endişesiyle yüzlerini kapatırken, bazılarının da buna aldırış etmediği gözlendi.

Filistinli sağlık yetkilileri, ramazan ayında cuma namazlarını Mescid-i Aksa'da kılabilmek için Ayrım Duvarı'na tırmanan onlarca Filistinli gençte, düşme sonucu kırık ve morlukların oluştuğunu aktardı.

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da yaklaşık 160 bin kişi eda etti.

Kudüs'e geçiş izni alamayan Filistinli gençler, Ayrım Duvarı'nı aşarak Aksa'ya ulaştı
Kudüs'e geçiş izni alamayan Filistinli gençler, Ayrım Duvarı'nı aşarak Aksa'ya ulaştı
Kudüs'e geçiş izni alamayan Filistinli gençler, Ayrım Duvarı'nı aşarak Aksa'ya ulaştı
Kudüs'e geçiş izni alamayan Filistinli gençler, Ayrım Duvarı'nı aşarak Aksa'ya ulaştı
Kudüs'e geçiş izni alamayan Filistinli gençler, Ayrım Duvarı'nı aşarak Aksa'ya ulaştı

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Mescit, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kudüs'e geçiş izni alamayan Filistinli gençler, Ayrım Duvarı'nı aşarak Aksa'ya ulaştı - Son Dakika


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