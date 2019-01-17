Kudüs'e Kar Yağdı, Kartpostallık Görüntüler Oluştu

Kudüs'te dün akşamdan itibaren etkili olan karşı yağışı Mescid-i Aksa'da ve içerisindeki Kubbetu's Sahra'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kudüs'te dün akşamdan itibaren etkili olan karşı yağışı Mescid-i Aksa'da ve içerisindeki Kubbetu's Sahra'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.



İşgal altındaki Kudüs'te dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Mescid-i Aksa'ya da yağan kar Mescid-i Aksa içerisinde yer alan Kubbetu's Sahra'da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mescid-i Aksa'ya yağan kar Filistinlileri şaşkına çevirirken, çocuklar da karın tadını çıkardı. Çocuklar, Mescid-i Aksa'nın bahçesinde kar topu oynamayı ihmal etmedi. - KUDÜS

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