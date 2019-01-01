Kudüs Fatihi' Yavuz Sultan Selim Mezarı Başında Anıldı

Yavuz Sultan Selim, Kudüs fethinin 502. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Yavuz Sultan Selim, Kudüs fethinin 502. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.



Kudüs'ü Osmanlı himayesine alan Yavuz Sultan Selim mezarı başında dualarla anıldı. Mercidabık Savaşı sonrası Kudüs'ü Osmanlı himayesine alarak 1516 yılının Aralık ayı sonunda kenti ziyaret edip, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, Kudüs'ü fethinin 502. yılında İstanbul Müftülüğü tarafından düzenlenen programla mezarı başında anıldı.



Yavuz Sultan Selim Camii'nde ikindi namazı sonrası başlayan programda Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi. Kudüs Araştırmacısı Musa Biçkioğlu, anma töreninde Yavuz Sultan Selim'in Kudüs seferi hakkında kısa bir konuşma yaptı. Tören sonrası İstanbul İl Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar, düzenlenen anma töreni hakkında konuştu. Yavuz Sultan Selim'i dualarla anmak için toplandıklarını ifade eden Işıldar, "Ecdadımıza olan vefa ve minnet borcumuzu bu şekilde insanlarımıza hatırlatmak suretiyle tekrar yad etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi.



"Aralık ayı Kudüs için çok önemlidir"



Kudüs Araştırmacısı Musa Biçkioğlu da Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'e gerçekleştirdiği seferin önemini açıkladı. Kudüs'e girmemesine yönündeki tavsiyelere rağmen Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'e girdiğini ifade eden Biçkioğlu şöyle konuştu:



"Yavuz Sultan Selim'in 31 Aralık günü Kudüs'e girmesi önemli ve manidardır. Yanındaki üst rütbeliler gitmemesi yönünde tavsiyelerde bulunmuştu ama Yavuz bin 500 kişilik birlikle Kudüs'e girdi. Yavuz çok değerli, bugünün anılması lazım. Aralık ayı Kudüs için çok önemlidir." - İSTANBUL

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