Kudüs, felaketi yaşıyor! 11 yaşındaki engelli çocuk İsrail polisinin attığı ses bombasıyla yaralandı - Son Dakika
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Kudüs, felaketi yaşıyor! 11 yaşındaki engelli çocuk İsrail polisinin attığı ses bombasıyla yaralandı

02.03.2022 12:19

Kudüs'te 11 yaşındaki işitme engelli çocuğun kafasına İsrailli polislerin attığı ses bombası isabet etti. Polisin saldırılarında dün de 36 Filistinli yaralanmış, bir genç kızın dövüldüğü anlar kameralara kaydedilmişti.

İşgal altındaki Kudüs'teki Şam Kapısı yakınlarında İsrail polisleri tarafından atılan ses bombalarından biri, 11 yaşındaki bir çocuğun kafasına isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kudüs Hadassah Hastanesine sevk edildi. Manwar Burqan isimli çocuğun işitme engelli olduğu ve kentteki özel bir okulda eğitim gördüğü öğrenildi.

İsrail polisinin attığı ses bombası engelli çocuğun kafasına isabet etti

DÜN DE 36 FİLİSTİNLİ YARALANMIŞTI

İsrail polislerinin, Bab al-Amud bölgesinde İsra ve Miraç anma törenine katılan çok sayıda kişiye saldırmasının ardından çatışmalar yaşanmıştı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırılarda 36 Filistinli yaralanmıştı. İsrail polisi ise 20 Filistinlinin tutuklandığını ve 4 polisin yaralandığını duyurmuştu.

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Engelli, İsrail, İşgal, Kudüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kudüs, felaketi yaşıyor! 11 yaşındaki engelli çocuk İsrail polisinin attığı ses bombasıyla yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kudüs, felaketi yaşıyor! 11 yaşındaki engelli çocuk İsrail polisinin attığı ses bombasıyla yaralandı - Son Dakika
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