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Kudüs genç şehidini uğurladı

1 saat önce

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskında şehit olan Filistinli genç Muhammed Semir Ubeyd son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskında şehit olan Filistinli genç Muhammed Semir Ubeyd son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ubeyd için İseviyye Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine binlerce Filistinli katıldı.
Kudüs genç şehidini uğurladı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:27 Kaynak: AA
Doğu Kudüs, İsrail, Güncel
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