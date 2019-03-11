Son Dakika Haberleri: Kudüs Gençlik Başkenti Kapanış Töreni

Kudüs Gençlik Başkenti Kapanış Töreni

1 saat önce

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, "Gerek Filistin ile yaptığımız çalışmalarda gerek hala yürüyen çalışmalarda tüm ülkelerden temsilcilerin katıldığını görüp mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kudüs Gençlik Başkenti Kapanış Töreni, System.String[]
İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, "Gerek Filistin ile yaptığımız çalışmalarda gerek hala yürüyen çalışmalarda tüm ülkelerden temsilcilerin katıldığını görüp mutluluk duyuyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen İİT 2018 Kudüs Gençlik Başkenti Kapanış Töreni sonrası basın açıklaması yapıldı. Toplantıda, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Ayhan soruları yanıtladı.

Bir basın mensubunun "Katar olarak spor alanında çok büyük yatırımlar yaptığınızı görüyoruz. İslam İşbirliği Gençlik Başkenti kenti inisiyatifi kapsamında bu yıl hangi yatırımları yapacaksınız" sorusu üzerine Ayhan, "Bütün programımız şu an hazır ve yıl içindeki programlara ek olarak ana etkinliklerimiz de mevcut. Açılış törenimiz Nisan ayında gerçekleşecek ve Ekim ayında da medya networkü olacak. Ekim ayından sonra Kriz Yönetimi ve Afetlerle Mücadele konulu bir forumumuz gerçekleşecek. Bu ana etkinlikler dışında ise yerelde yapılacak tüm etkinliklere İslam dünyasından gençler davet edilecek" cevabını verdi.

"Gördüğümüz kadarıyla törene birçok İslam ülkesi katılmamış ve temsilci göndermemiş. Bütün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bütün üyelerine davet gönderildi mi" yönündeki bir başka soruya ise Ayhan şu şekilde yanıt verdi:

"Bu törenle alakalı tüm misyonlarımıza davet gönderdik. Bugün gelemeyen üye ülkeler de mutlaka diğer programlara katılacaklardır. Gerek Filistin ile yaptığımız çalışmalarda gerek hala yürüyen çalışmalarda tüm ülkelerden temsilcilerin katıldığını görüp mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl alınan kararla Doha bu yıl 'Gençlik Başkenti' ilan edilmiş durumda. Bu güzel kararı gerçekleştirmek için tüm üyelerin desteğiyle gerekeni yapmak üzere hazırız. Doha'yı unvanına yakışır şekilde tüm ümmet gençliğine tanıtmayı çabalayacağız." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:51 Kaynak: İHA

Katar, Filistin, Kudüs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yanan TIR'ın Başında Uzun Süre Gözyaşı Döktü: Ocağımız Battı Son Dakika! CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı, Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Bakan Dönmez: Sondaj Çalışmalarında Rekor Kırdık Mansur Yavaş Hakkında, "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan İddianame Hazırlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:31:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kudüs Gençlik Başkenti Kapanış Töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]