Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesi Tahran'da protesto edildi - Son Dakika

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Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesi Tahran'da protesto edildi
6 saat önce
İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füze saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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