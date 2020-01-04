Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesi Tahran'da protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesi Tahran'da protesto edildi - Son Dakika

Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesi Tahran'da protesto edildi

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füze saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füze saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Süleymani'nin posterlerini taşıyan göstericiler, ABD karşıtı slogan attı.

Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesi Tahran'da protesto edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Ortadoğu'ya yeni birliklerini gönderiyor
Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle! Ortadoğu'ya saldırı gemisi ve deniz piyadesi gönderiyor Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı

Son Dakika Haberleri
04:40 Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
04:36 Libya Devlet Yüksek Konseyinden Hafter yanlısı Tobruk merkezli meclise ağır eleştiri - Son Dakika
04:28 Hafter güçlerinden askeri okul öğrenci yurduna hava saldırısı: 28 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
04:18 İzmir'de otomobil takla atıp alev aldı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
04:16 Takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
00:00 Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 04:55:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesi Tahran'da protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]