Kudüs halkı Mescid-i Aksa avlusunda iftar açtı - Son Dakika

Kudüs halkı Mescid-i Aksa avlusunda iftar açtı

Kudüs halkı, İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda iftar açtı.

Kudüs halkı, İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda iftar açtı. Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken Filistin'de Covid-19 tedbirleri, halkın Ramazan mutluluğunu birlikte yaşamasına engel olmadı. Kudüs halkı iftar için Mescid-i Aksa avlularına akın etti. İftar saati yaklaşırken Kudüs halkı, iftar yemeğini evden getirerek Mescid-i Aksa'nın avlusunda ezan okunmasını bekledi. Kudüslüler, iftarın ardından Mescid-i Aksa'da teravih namazı kıldı. İsrail işgal yetkilileri, daha önce korona virüs salgının nedeniyle Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da teravih namaz kılmalarını ve iftar yapmalarına izin vermemişti. Ancak İsrail Sağlık Bakanlığı'nın sürdürdüğü yoğun aşılama kampanyasının ardından Filistinlilerin teravih namaz kılmalarını yeniden izin verdi. - KUDÜS

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