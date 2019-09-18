Trabzon'da Hak-İş Konfederasyonu Kudüs Komitesi tarafından "Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız" programı düzenlenecek.

HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, Trabzon Gazeteciler Cemiyetindeki basın toplantısında, HAK-İŞ Konfederasyonu Kudüs Komitesinin başlattığı "Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız" programlarının ikincisinin Trabzon'da düzenleneceğini belirtti.

Programın yarın Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde saat 16.30'da başlayacağını ifade eden Serdengeçti, programa HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa, HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'nin katılacağını kaydetti.

Serdengeçti, programın önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi, Peygamberimizin miraca yükseldiği yerdir. Onun için tüm Müslümanlarca kutsal ve önemlidir. Bugün İsrail'in işgali altında bulunan Kudüs'ün bağımsızlığına kavuşup tekrar küresel barış kenti olması için farkındalık oluşturmak için gayret ediyoruz. Yarınki programımız da bu duyarlılığın yükselmesine katkı olacaktır diye düşünüyorum. Programlarımız, bundan sonra da ülkemizin değişik şehirlerinde devam edecektir."