Son Dakika Haberleri: "Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız" programı
Son Dakika Güncel Haber

"Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız" programı

38 dakika önce

Trabzon'da Hak-İş Konfederasyonu Kudüs Komitesi tarafından "Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız" programı düzenlenecek.

Trabzon'da Hak-İş Konfederasyonu Kudüs Komitesi tarafından "Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız" programı düzenlenecek.

HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti, Trabzon Gazeteciler Cemiyetindeki basın toplantısında, HAK-İŞ Konfederasyonu Kudüs Komitesinin başlattığı "Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız" programlarının ikincisinin Trabzon'da düzenleneceğini belirtti.

Programın yarın Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde saat 16.30'da başlayacağını ifade eden Serdengeçti, programa HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa, HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'nin katılacağını kaydetti.

Serdengeçti, programın önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi, Peygamberimizin miraca yükseldiği yerdir. Onun için tüm Müslümanlarca kutsal ve önemlidir. Bugün İsrail'in işgali altında bulunan Kudüs'ün bağımsızlığına kavuşup tekrar küresel barış kenti olması için farkındalık oluşturmak için gayret ediyoruz. Yarınki programımız da bu duyarlılığın yükselmesine katkı olacaktır diye düşünüyorum. Programlarımız, bundan sonra da ülkemizin değişik şehirlerinde devam edecektir."

Filistin, Trabzon, Hak İş, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında
Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge çıkışı: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız Son dakika: Tuzla'da bir deri fabrikası alev alev yanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 12:57:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız" programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]