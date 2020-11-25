Kudüs İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Selheb, Netanyahu'nun Suudi Arabistan ziyaretini kınadı - Son Dakika

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdulazim Selheb, İsrail basını tarafından duyurulan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gizli Suudi Arabistan ziyaretini kınadığını bildirdi.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Selheb, haber sitesi Filistin Enformasyon Merkezine yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ile İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Başkanı Yossi Cohen'in Suudi Arabistan'a gizli bir ziyarette bulunmasına tepki gösterdi.

Selheb, Arap ülkelerinin İsrail ile peş peşe normalleşme adımlarına işaret ederek, "Kudüslüler, bedeli ne olursa olsun sabitelerinden taviz vermeyecektir. İsrail ile imzalanan lanetlik normalleşme anlaşmaları akamete uğramaya mahkumdur." dedi.

İslam aleminin beklentilerine "kulak tıkayan ülkelerin" eninde sonunda kaybedeceğini söyleyen Şeyh Selheb, İsrail basını tarafından duyurulan Netanyahu'nun gizli Suudi Arabistan ziyaretini "şiddetle kınadığını" ifade etti.

Şeyh Selheb, Arap devlet yöneticilerine yaptığı çağrıda, "Mescid-i Aksa ilk kıblemiz olarak kalmaya, kalbimizdeki yerini korumaya devam edecektir. Normalleşme girişimleri başarısızlıkla sonuçlanacaktır." şeklinde konuştu.

İsrail ile ilişkileri normalleştirme yoluna girenlerin yollarını şaşırdığını dile getiren Şeyh Selheb, Kudüs halkının, "işgal politikalarına" karşı mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Şeyh Selheb, son zamanlarda Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların katlanarak arttığına dikkat çekerek, Tel Aviv yönetiminin işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmek için olağanüstü çaba içine girdiğini, Filistin topraklarının demografik yapısını değiştirmeyi amaçladığını kaydetti.

İslam alemine, "İsrail'in egemenlik kurmaya çalıştığı Mescid-i Aksa'yı" kurtarma çağrısı yapan Şeyh Selheb, Harem-i Şerif'in bölünmez bir bütün olarak Müslümanların üç kutsal mekanından biri olduğunu ifade etti.

İsrail basını, 23 Kasım'da Netanyahu'nun gizlice Suudi Arabistan'ın Neom kentine giderek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üçlü görüşme yaptığını yazmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ise Bin Selman'ın İsrail Başbakanı ile Neom'da bir araya geldiği haberini yalanlamış ancak İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant doğrulamıştı.

Netanyahu da söz konusu haberlere ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, "Buna benzer konularda yıllardır yorum yapmadım ve buna şimdi başlamayacağım. İsrail'i güçlendirmek ve barış çemberini genişletmek için yıllardır hiçbir çabadan kaçınmadım." ifadelerini kullanmıştı.