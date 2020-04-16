Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan... - Son Dakika

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Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan...
6 saat önce
Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurdu.
Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 07:56 Kaynak: AA
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