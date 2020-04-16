Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan... - Son Dakika

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mescid-i Aksa 'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurdu.

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Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak

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