Kudüs İslami Vakıflar Konseyinden "İsrail, Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatmanın peşinde" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kudüs İslami Vakıflar Konseyinden 'İsrail, Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatmanın peşinde' uyarısı - Son Dakika

Kudüs İslami Vakıflar Konseyinden "İsrail, Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatmanın peşinde" uyarısı

6 saat önce

Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi, İsrail'in yeniden Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatmanın peşinde koştuğu uyarısında bulundu.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyinden

Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi, İsrail'in yeniden Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatmanın peşinde koştuğu uyarısında bulundu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin birkaç gün önce, "işgal mahkemelerinin önceki yargı kararlarına dayanarak Rahmet Kapısı'nın yeniden kapatılması kararı almasını" talep eden ciddi bir dava için harekete geçtiği belirtildi.

Bu olayın İsrail polisinin Rahmet Kapısı Mescidi çevresinde ve doğu bölgesinde cemaate saldırma, gözaltına alma ve uzaklaştırma yönündeki uygulamalarıyla eş zamanlı gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, Mescid'in yeniden kapatılmasının kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Konseyin açıklamasında, "Mukaddesatımızı yönetim ve bakım hakkımız olduğunu inkar edenler şunu bilmeli ki kutsal alanlarımızdan ödün vermemekte kararlıyız. Rahmet Kapısı, Mescid-i Aksa'nın bir parçasıdır ve öyle kalmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

İsrail yönetiminden Mescid-i Aksa'nın dini, tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermesi istenilen açıklamada, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin Aksa'nın idaresinden ve bakımından sorumlu tek resmi otorite olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Kudüslülere Aksa'da nöbet tutmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında bugün 5 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dışı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.


İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat 2019'da zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.


Filistinliler, Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat 2019'da Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından, 16 yıl sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

İsrail güçlerinin, son aylarda Filistinlileri Rahmet Kapısı'ndan uzak tutmaya yönelik girişimlerindeki artış dikkati çekiyor.

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Süleymani'nin ölümünün ardından, Kudüs Gücü Ordusu'nun bütçesi 200 milyon avro artırıldı
Yeni yılla birlikte tapuda yeni dönem başladı! Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek Anestezi teknikeri Ayşe'nin ölümüyle ilgili görülen davada Michael Jackson detayı

Son Dakika Haberleri
03:10 İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Irak'taki üssünü balistik füzelerle vurdu - Son Dakika
03:10 İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının başladığını duyurdu. - Son Dakika
03:06 Kasım Süleymani sonrası dönem Washington'da tartışıldı - Son Dakika
03:00 Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Trump'ın bilgilendirildiğini... - Son Dakika
03:00 Hafter güçlerinin Trablus'un güneyine düzenlediği havan saldırısında 2 çocuk öldü - Son Dakika
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
22:53 İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 03:17:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kudüs İslami Vakıflar Konseyinden "İsrail, Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatmanın peşinde" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]