Fanatik Yahudilerden İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika
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Fanatik Yahudilerden İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın

05.05.2022 08:52

İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınından önce çevreye onlarca İsrail polisi yerleştirildi. Filistinlilerin Harem-i Şerif'e girişine ise izin verilmedi.

İsrail polisi baskın sırasında Aksa'da ibadet eden Filistinli Müslümanları darbederek gözaltına almaya çalıştı.

İsrail güçleri, ibadet edenlere karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanırken Filistinliler sloganlarla karşılık verdi.

Müdahale ettiği çok sayıda kişiyi zorla Kıble Mescidi'ne sokan İsrail polisi, mescidin kapılarını zincirleyerek ibadet edenleri içeriye hapsetti.

Fanatik Yahudilerin İsrail askerleri eşliğindeki baskını çevredeki Müslüman gençleri de bir araya getirdi. Gençler, Mescid-i Aksa için sloganlar attı.

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimci örgütleri, İsrail'in kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya geniş çaplı baskınlar yaparak, Aksa'da İsrail bayrağı açma ve milli şarkılar söyleme çağrısında bulunmuştu.

Buna karşılık, Filistinli aktivistler ve din adamları ise Filistinlileri Mescid-i Aksa'ya ziyaretleri artırarak burada bulunmaya çağırmıştı.

Fanatik Yahudilerden İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudilerden İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudilerden İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudilerden İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın

YORUMLAR
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İsrail polisiyle ilgili flaş iddia: Mescid-i Aksa'nın ses sisteminin kablolarını kestiler, ezan okunmasına engel oldular! İsrail polisiyle ilgili flaş iddia: Mescid-i Aksa'nın ses sisteminin kablolarını kestiler, ezan okunmasına engel oldular!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fanatik Yahudilerden İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fanatik Yahudilerden İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika
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