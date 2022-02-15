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??????KUDÜS - İsrail polisi, yürüme engelli aktivist Muhammed Ebulhummus'u tartakladı - Son Dakika

??????KUDÜS - İsrail polisi, yürüme engelli aktivist Muhammed Ebulhummus'u tartakladı

15.02.2022 22:34

İsrail polisinin yürüme engelli aktivist Muhammed Ebulhummus'u tartaklama anına ilişkin detay görüntüler ??????KUDÜS - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'de provokatif eylemiyle gerilimi tırmandıran İsrailli Milletvekili Ben-Gvir'in eylemine misilleme yapan Filistinli yürüme engelli...

İsrail polisinin yürüme engelli aktivist Muhammed Ebulhummus'u tartaklama anına ilişkin detay görüntüler ??????KUDÜS - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'de provokatif eylemiyle gerilimi tırmandıran İsrailli Milletvekili Ben-Gvir'in eylemine misilleme yapan Filistinli yürüme engelli aktivist Muhammed Ebulhummus'u tartakladı. Ebulhummus, Ben-Gvir'in Şeyh Cerrah'ta "ofis kurduğu" açıklaması üzerine, bu noktanın karşısındaki tepeye masa koyarak "çalışma ofisi" kurduğunu söylemişti.

??????KUDÜS - İsrail polisi, yürüme engelli aktivist Muhammed Ebulhummus'u tartakladı
??????KUDÜS - İsrail polisi, yürüme engelli aktivist Muhammed Ebulhummus'u tartakladı
??????KUDÜS - İsrail polisi, yürüme engelli aktivist Muhammed Ebulhummus'u tartakladı

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Doğu Kudüs, Engelli, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ??????KUDÜS - İsrail polisi, yürüme engelli aktivist Muhammed Ebulhummus'u tartakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ??????KUDÜS - İsrail polisi, yürüme engelli aktivist Muhammed Ebulhummus'u tartakladı - Son Dakika
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