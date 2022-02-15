??????KUDÜS - İsrail polisi, yürüme engelli aktivist Muhammed Ebulhummus'u tartakladı - Son Dakika

İsrail polisinin yürüme engelli aktivist Muhammed Ebulhummus'u tartaklama anına ilişkin detay görüntüler ??????KUDÜS - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'de provokatif eylemiyle gerilimi tırmandıran İsrailli Milletvekili Ben-Gvir'in eylemine misilleme yapan Filistinli yürüme engelli aktivist Muhammed Ebulhummus'u tartakladı. Ebulhummus, Ben-Gvir'in Şeyh Cerrah'ta "ofis kurduğu" açıklaması üzerine, bu noktanın karşısındaki tepeye masa koyarak "çalışma ofisi" kurduğunu söylemişti.
Kaynak: AA
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