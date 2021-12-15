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Kudüs karikatür yarışmasının ödülleri, 18 Aralık'ta sahiplerini bulacak - Son Dakika

Kudüs karikatür yarışmasının ödülleri, 18 Aralık'ta sahiplerini bulacak

15.12.2021 15:44
Kudüs karikatür yarışmasının ödülleri, 18 Aralık'ta sahiplerini bulacak

4. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri, 18 Aralık'ta sahiplerini bulacak.

4. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri, 18 Aralık'ta sahiplerini bulacak.

Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmanın kazananları, ödüllerini Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek törenle alacak.

Kudüs ziyareti çekilişinin de yapılacağı ödül töreninde, gençlerden oluşan "Rüzgarlı Tepenin Çocukları" grubu, Kudüs ezgilerini seslendirecek.

Ödül gecesinde "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", "Naci el- Ali Özel Ödülü", "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", "II. Abdülhamit Han Özel Ödülü" ve "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü" de sahiplerine sunulacak.

Başakşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışmada birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin ve üçüncüye 10 bin lira verilecek.

Ayrıca 73 eserin yer alacağı sergi de etkinlik kapsamında ziyarete açılacak.

Yarışma hakkında

Karikatüristlerin Kudüs ile alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramları ve konuları zenginleştirici bir perspektifle işlemesi beklenen yarışmanın başvuruları 29 Ekim'de sona erdi.

Yarışmaya 38 ülkeden 209 karikatürist tarafından gönderilen 518 eser, ön jüri tarafından değerlendirildi ve yaklaşık 50 eser finale kaldı.

Finale kalan eserler ise Türkiye'den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz'ın yanı sıra Belçika'dan Luc Descheemaeker, Romanya'dan Doru Axinte, Mısır'dan Wesam Khalil, Suriye'den Yaser Ahmad ve İran'dan Nahid Maghsoudi'nin yer aldığı ana jüri tarafından 2 gün süren toplantılarda incelendi ve ödül alacak isimler belirlendi.

Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması, 4 yıldır sosyal hayatta kültürel mirasın önemini, bu çerçevede sosyal sorumluluk bilincini, Kudüs'ün kültürel mirasa katkısını ve kültürel hayattaki önemini gündeme getirmeyi hedefliyor.

Necmettin Erbakan, Esenler, Aralık, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kudüs karikatür yarışmasının ödülleri, 18 Aralık'ta sahiplerini bulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kudüs karikatür yarışmasının ödülleri, 18 Aralık'ta sahiplerini bulacak - Son Dakika
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