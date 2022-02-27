"Kudüs Miraç Grafik Tasarım" sergisi kapılarını açtı - Son Dakika
Üye Girişi

"Kudüs Miraç Grafik Tasarım" sergisi kapılarını açtı

27.02.2022 17:36

"Kudüs Miraç Grafik Tasarım" sergisi kapılarını açtı Miraç Kandili münasebetiyle Hucurat Hareketi, farkındalık çalışması kapsamında 3 gün sürecek olan "Kudüs Miraç Grafik Tasarım" sergisini ziyaretçilere açtı.

"Kudüs Miraç Grafik Tasarım" sergisi kapılarını açtı

İSTANBUL - Miraç Kandili münasebetiyle Hucurat Hareketi, farkındalık çalışması kapsamında 3 gün sürecek olan "Kudüs Miraç Grafik Tasarım" sergisini ziyaretçilere açtı. Etkinlik kapsamında çocuklar canlı resim çizerken, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise hem çocukları hem de sergiyi ziyaret etti.

Miraç Kandili münasebetiyle Hucurat Hareketi Topluluğu ve Gönül Bağı Vakfı tophane parkında 40 çocukla birlikte canlı resim çizimi etkinliği gerçekleştirdi. Sergi sanatseverlere 3 gün boyunca açık olurken, toplamda ise 25 tane eser sergileniyor. Sergi eş zamanlı olarak, İstanbul, Sakarya, Adana ve Siirt'te de sanatseverlere açık olacak. İstanbul'daki sergiye Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katılarak çocuklara ikramlarda bulundu.

Beyoğlu çocuklarının hayallerini kağıda döktüklerini ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Tophanede gönül bağı vakfımız buradaki sivil toplum örgütlerimiz bir araya gelip okuldaki çocuklarımızı bir araya getirerek böyle bir etkinliğe imza attılar. Miraç ile ilgili mescidi aksa ile ilgili resimler çiziyorlar. Hepimizin hayali ve mescidi aksaya dair şu anda hayallerini kağıda döküyorlar. Çocuklarımızın resim çizmesi sanatla ilgilenmesini ayrıca önemsiyoruz. Çünkü ne kadar güzel resim yaparlarsa gelecekte şehirler o kadar güzel olur. Biz insanı şehre benzetenlerdeniz. İnsanın güzellikleri şehirlere yansır. Çocuklarımızın berrak ruhundan bugün kağıda o resimler dökülüyor. Onların saflığı inşallah bu gece miraç kandilinde kurtuluşumuza vesile olacak bir miracı hep birlikte yaşarız. Çocuklarımızın bu saflığı masumiyetini kağıtlara dökülmüş halini de aslında milletimizin saflığını güzelliğini yansıtıyor. Geleceğin çocuklarına inanıyorum ki geleceğin şehirlerini çok daha güzel inşa edecekler. Milletimizin miraç kandili mübarek olsun" şeklinde konuştu.

"Şuan grafik tasarım sergimiz eş zamanlı olarak dört vilayette yapılıyor"

Miraç kandili münasebetiyle bir hafta öncesinden çalışmalara başladıklarını belirten Hucurat Hareketi Yöneticisi Eyüp Güzel, "İlk yapmış olduğumuz çalışma 3 günlük bir grafik tasarımı sergisi. İsmi ise Kudüs ve Miraç. Maksadımız tüm yapmış olduğumuz ve bundan sonraki yapacağımız tüm etkinliklerde biz Miraç ile beraber Kudüs kavramını yan yana getirmeye çalışıyoruz. Miraç ne yazık ki ülkemizde Kudüs'ten uzak bir şekilde kutlanıyor. Biz Kudüs'le Miracı yan yana getirmek anlamında bu tür etkinlikler yapıyoruz. Şu an grafik tasarım sergimiz eş zamanlı olarak dört vilayette yapılıyor. İstanbul, Siirt, Sakarya ve Adana'da gerçekleşiyor. Aynı zamanda akşam saatlerinde Miraç'ı temsilen 15 çocuğumuz ile dilek feneri yakacağız ve uçuracağız. Ayrıca şuanda 40 çocuğumuz ile Miraç ve Kudüs temalı canlı resim çizme etkinliği yaptık. "Miraç Mektubu" adını verdiğimiz Kudüs'ün ve Miracın önemini anlatan bir yazı hazırladık bunu sokaktan geçen herkese dağıtacağız. Sergimizdeki ürünlerimizi Hucurat Hareketi grafik tasarım ekibi hazırladı. Yaklaşık 3-4 aylık bir çalışmanın eserleri. Toplamda 25 ürün var. Her ürünümüzde bir mesaj içeriyor" dedi.

Kudüs Miraç Grafik Tasarım sergisi kapılarını açtı
Kudüs Miraç Grafik Tasarım sergisi kapılarını açtı
Kudüs Miraç Grafik Tasarım sergisi kapılarını açtı

YORUMLAR
500
Isparta'da Kudüs fotoğraf sergisi açıldı Isparta'da Kudüs fotoğraf sergisi açıldı Binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı Binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Miraç Kandili, İstanbul, Beyoğlu, Kudüs, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Kudüs Miraç Grafik Tasarım' sergisi kapılarını açtı - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Ukrayna Büyükelçiliği'nden TB2 SİHA iması geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı
17:24 Ukrayna Ankara Büyükelçisi açıkladı: Rus tarafının can kaybı 4 bin 200
17:18 Fransa çağrıda bulundu! Rusya, Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir
17:15 İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi
17:07 Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı
17:01 Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak
16:51 Putin Savunma Bakanlığı'na talimatı verdi! Rus caydırıcı güçlerine özel savaş görevi alarmı
15:59 Son Dakika: Rus basınının ortaya attığı "Zelenski müzakere teklifini kabul etti" iddiasına, Ukrayna'dan jet yalanlama
15:56 Fatih Terim canlı yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var
15:54 Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 17:45:42. #1.13#
SON DAKİKA: "Kudüs Miraç Grafik Tasarım" sergisi kapılarını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement