Kudüs, ramazan ayında Türkiye'den giden yardımlarla nefes aldı - Son Dakika

Mirasımız Derneği, ramazan ayı boyunca Kudüs'te 72 bin kişiye yardımda bulundu.

Mirasımız Derneği Kayseri Temsilcisi Murat Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs 2020 Ramazan Raporu'nda, dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgınıyla ekonomileri olumsuz etkilenen Kudüslü Müslümanların, yaklaşık 2,5 aydır evlerine çekildiğini ifade etti.

Yüzde 85'i yoksulluk sınırının altında yaşayan Kudüslü Müslümanların, kısmi sokağa çıkma yasağı ile birlikte dükkanlarını açamadığına, eczane ve acil ihtiyaç malzemesi satan küçük işletmeler dışında faaliyetlerin durmasının halkı etkilediğine işaret eden Çakır, yerel yardım kuruluşları ve az sayıda uluslararası yardım kuruluşunun Müslümanların bu darboğazdan en az zararla kurtulmaları için ramazandan bir ay önce yardım çalışmalarına başladığını anımsattı.

Mirasımız Derneği'nin yaklaşık 2 aydır Kudüslü Müslümanların ihtiyaçlarını gidermek için bölgede bulunan ekipleri aracılığıyla yardım çalışması gerçekleştirdiğini vurgulayan Çakır, ramazan ayı ile birlikte yoğunlaştırılan yardım çalışmaları kapsamında 5 bin 75 aileye kumanya dağıtıldığını ifade etti.

Türkiye ve Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşların yardımıyla 490 aileye 250 bin lira fitre, 260 aileye de 460 bin lira zekat ulaştırıldığını aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı boyunca 8 bin 435 aileye her akşam aşevlerinde hazırlanan sıcak yemekler mobil ekipler eliyle ulaştırıldı. 475 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğu da bayramlık ve bayram harçlıklarıyla sevindirdi. Dernek olarak ramazan ayı boyunca aile bireyleri ile beraber toplamda 72 bin Kudüslü kardeşimizin gönlüne hep birlikte dokunduk. Kardeşliğimiz ve muhabbetimiz daim olsun. Rabbim elinizi ve gönlünüzü bırakmasın."

Çakır, Kudüslü Müslümanların zorlu ekonomik süreci atlatabilmeleri için gıda ve nakdi desteğe ihtiyaçları olduğunu da aktardı.