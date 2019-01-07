Kudüs Şairi İnan Memleketi Şanlıurfa'da Anıldı

'Kudüs
Şairi' olarak bilinen Şanlıurfalı yazar Mehmet Akif İnan
, vefatının 19'uncu yılında memleketinde anıldı.
Şair ve yazar Mehmet Akif İnan
için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince İnan'ın adının verildiği Mehmet Akif İnan konferans salonunda anma programı düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Vali Vekili Ali Yılmaz, Memur-Sen
İl Temsilcisi İbrahim Coşkun
, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İnan ailesi ile çok sayıda davetli katıldı. Anma programında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İnan'ın fikir adamı olduğunu belirterek, kendisinin kurduğu sendikanın Türkiye
'de milyonlara hitap eden bir bir kuruluş olduğunu söyledi.
İyi yetişmiş ve dünya çapında eserler veren edebiyat adamının hemşehrisi olduğu için gurur duyduğunu da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Mehmet Akif İnan, değerleriyle, düşünce yapısıyla, Şanlıurfa'ya bıraktığı eserleriyle ve en önemlisi ahlaklı bir yaşamın nasıl olduğunu hepimize öğretmesiyle Şanlıurfa için örnek bir insandı. Bizim için dost, arkadaş, gönüldaş ve düşünce insanıdır. Merhum Mehmet Akif İnan'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Büyük zatlar, bilim adamları ve düşünce insanları dünyadan göç ettikleri zamanlarda bile geriye anlamlı eserler bırakır" dedi.
Anma programında Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan
da ağabeyinin dava adamı olduğunu ve programa katılan herkesi ağabeyinin öz kardeşi gördüğünü ifade ederek "O, hem şair hem mütefekkir ama gerçek anlamda bir ağabeydi. Dünya nimetini kendisi için hedef kabul etmedi, sadece davası için çalıştı. Mal ve makam peşinde koşmadı. Kurmuş olduğu sendika ve onu takip eden gençler bugün bizlere ümit veriyor. Bıraktığı eserler gençlere ışık tutuyor" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Ayşe Bayyurt'un yazıp Hasan Özaşlamacı'nın yönettiği ve Cem Kurtoğlu
, İhsan Ustaoğlu ile Bekir Annak gibi oyuncuların rol aldığı "Çağın soylusu bir başka Akif" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Duygusal anların yaşandığı programda davetliler oyuncuları ayakta alkışladı.
Anma programı plaket töreniyle son buldu. - ŞANLIURFA